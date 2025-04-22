В ОП закликали залучати до відбудови лише український бізнес
Відбудову України після руйнувань, спричинених війною, мають реалізовувати саме українські компанії.
Хто має будувати країну після війни
Про це заявив заступник голови Офісу президента Віктор Микита в коментарі журналістці Новини.LIVE, передає 24 Канал.
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Посадовець наголосив, що міжнародна допомога має переходити у формат прямих інвестицій в українську економіку.
Такий підхід, за словами Микити, дозволить не лише відновлювати інфраструктуру, а й підтримувати громади, наповнювати бюджет та стимулювати економічний розвиток країни.
"Це дасть змогу створювати робочі місця, зберігати податки всередині країни та формувати фундамент для стабільного зростання", — підкреслив він.
Довідково. За даними RDNA3, понад 10% житлового фонду потребує або реконструкції, або нової забудови. Оціночні збитки становлять 17,4 мільярда доларів, а потреби в реконструкції, за прогнозами, сягнуть 80,3 мільярда доларів США до 2033 року.