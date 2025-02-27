В Україні знову вимикатимуть світло 28 лютого: кого торкнуться обмеження

Завтра, 28 лютого, в Україні будуть застосовувати заходи обмеження потужності. Щоправда, стосуватимуться вони лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як діятимуть відключення світла 28 лютого

В Укренерго повідомили, що завтра, 28 лютого, в Україні будуть застосовувати заходи обмеження потужності, які стосуватимуться промисловості та бізнесу.

В які години будуть діяти обмеження:

05:00 – 10:00;

16:00 – 22:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується,

– зазначили у компанії.

Тимчасові обмеження запровадять через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень впродовж доби можуть змінитись.

Крім того, в компанії закликали споживати електроенергію ощадливо через складну ситуацію в енергосистемі України.

До слова, 25 лютого обмеження на споживання електроенергії запроваджували у двох областях: Одеській та Полтавській. Причиною цьому стали атаки БпЛА на енергооб'єкти.