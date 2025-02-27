В Україні знову вимикатимуть світло 28 лютого: кого торкнуться обмеження
- 28 лютого в Україні будуть обмеження потужності.
- Час дії обмежень: 05:00 – 10:00 та 16:00 – 22:00.
Завтра, 28 лютого, в Україні будуть застосовувати заходи обмеження потужності. Щоправда, стосуватимуться вони лише промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Як діятимуть відключення світла 28 лютого
В Укренерго повідомили, що завтра, 28 лютого, в Україні будуть застосовувати заходи обмеження потужності, які стосуватимуться промисловості та бізнесу.
В які години будуть діяти обмеження:
- 05:00 – 10:00;
- 16:00 – 22:00.
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується,
– зазначили у компанії.
Тимчасові обмеження запровадять через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень впродовж доби можуть змінитись.
Крім того, в компанії закликали споживати електроенергію ощадливо через складну ситуацію в енергосистемі України.
До слова, 25 лютого обмеження на споживання електроенергії запроваджували у двох областях: Одеській та Полтавській. Причиною цьому стали атаки БпЛА на енергооб'єкти.