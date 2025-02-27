Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как действовать отключение света 28 февраля

В Укрэнерго сообщили, что завтра, 28 февраля, в Украине будут применять меры ограничения мощности, они будут касаться промышленности и бизнеса.

В какие часы будут действовать ограничения:

05:00– 10:00;

16:00– 22:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется,

– отметили в компании.

Временные ограничения будут введены из-за повреждений энергообъектов вследствие российских ракетно-дроновых атак.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Кроме того, в компании призвали потреблять электроэнергию бережливо из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины.

К слову, 25 февраля ограничение на потребление электроэнергии вводили в двух областях: Одесской и Полтавской. Причиной этому стали атаки БПЛА на энергообъекты.