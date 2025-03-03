Для бізнесу вводять відключення електроенергії через російські атаки

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, для бізнесу обмежать потужність електропостачання. Відключення зачеплять лише промислових та бізнес споживачів.

Відключення електроенергії

Побутових споживачів це обмеження поки не торкнеться, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Обмеження діятимуть у два періоди:

з 06:00 до 09:00;

з 15:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Громадян закликають стежити за оновленнями від місцевих операторів розподілу електроенергії (обленерго) та споживати електроенергію ощадливо протягом доби.

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах ще тривають. У зв’язку з цим необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається актуальною.

Важливо! Укренерго закликає громадян закликають уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів у цей період, щоб підтримати баланс енергосистеми.