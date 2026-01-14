Київ у блекауті: мережа "АТБ" розповіла про ситуацію з продуктами та генераторами

У Києві спостерігають надзвичайно складну ситуацію зі світлом, через що у супермаркетів виникають проблеми з генераторами. Одна з найбільших мереж розповіла, що збільшила поставки товарів в магазини міста.

Чи вистачить продуктів в магазинах "АТБ"?

У мережі "АТБ" розповіли, чи є ажіотаж на продукти, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Компанія збільшила поставки товарів в магазини Києва. На сьогодні маємо максимальне навантаження на свої магазини. Все витримаємо, підготовлені і робимо все можливе для забезпечення населення продуктами першої необхідності та можливістю зарядки гаджетів,

– повідомили у пресслужбі "АТБ".

У компанії розповіли, що ажіотаж та купівлю про запас невеликий, тому критичної нестаче певних товарів немає.

Скільки магазини можуть працювати без світла?

У Києві наразі працює 170 магазинів мережі "АТБ". У компанії визнали, що близько 10 магазинів мають деякі проблеми у зв’язку із поломками генераторів через низьку температуру, але ці проблеми вирішуються у найкоротші терміни.

В умовах недоступності електроенергії з мережі магазин на генераторі працює 6 годин і потім година відключення. На період зупинки магазину покупців повідомляють про час відновлення роботи та про найближчий магазин "АТБ".

Яка ситуація в інших супермаркетах?

У "Сільпо" повідомили про тимчасові закриття окремих супермаркетів у зв'язку з виходом із ладу обладнання, що стаються через низьку температуру та часткові блекаути.

Мережа "NOVUS" оприлюднила допис, де повідомила про скрутне становище через перебої з електропостачанням, через яке деякі магазини можуть тимчасово не працювати.

У коментарі 24 Каналу пресслужба "Аврори" повідомляла, що магазини мережі працюють у штатному режимі, а дані про їхнє масове закриття не відповідають дійсності. Водночас у компанії зазначили, що тимчасові припинення роботи окремих торгових точок можуть статися, якщо генератор вийшов з ладу.

Що відомо про блекаут в Києві?