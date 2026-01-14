Київ у блекауті: мережа "АТБ" розповіла про ситуацію з продуктами та генераторами
- Мережа "АТБ" збільшила поставки товарів у київські магазини, щоб забезпечити населення продуктами першої необхідності та можливість зарядити гаджети.
- Частина магазинів мають проблеми з генераторами через низьку температуру.
У Києві спостерігають надзвичайно складну ситуацію зі світлом, через що у супермаркетів виникають проблеми з генераторами. Одна з найбільших мереж розповіла, що збільшила поставки товарів в магазини міста.
Чи вистачить продуктів в магазинах "АТБ"?
У мережі "АТБ" розповіли, чи є ажіотаж на продукти, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Компанія збільшила поставки товарів в магазини Києва. На сьогодні маємо максимальне навантаження на свої магазини. Все витримаємо, підготовлені і робимо все можливе для забезпечення населення продуктами першої необхідності та можливістю зарядки гаджетів,
– повідомили у пресслужбі "АТБ".
У компанії розповіли, що ажіотаж та купівлю про запас невеликий, тому критичної нестаче певних товарів немає.
Скільки магазини можуть працювати без світла?
У Києві наразі працює 170 магазинів мережі "АТБ". У компанії визнали, що близько 10 магазинів мають деякі проблеми у зв’язку із поломками генераторів через низьку температуру, але ці проблеми вирішуються у найкоротші терміни.
В умовах недоступності електроенергії з мережі магазин на генераторі працює 6 годин і потім година відключення. На період зупинки магазину покупців повідомляють про час відновлення роботи та про найближчий магазин "АТБ".
Яка ситуація в інших супермаркетах?
- У "Сільпо" повідомили про тимчасові закриття окремих супермаркетів у зв’язку з виходом із ладу обладнання, що стаються через низьку температуру та часткові блекаути.
- Мережа "NOVUS" оприлюднила допис, де повідомила про скрутне становище через перебої з електропостачанням, через яке деякі магазини можуть тимчасово не працювати.
- У коментарі 24 Каналу пресслужба "Аврори" повідомляла, що магазини мережі працюють у штатному режимі, а дані про їхнє масове закриття не відповідають дійсності. Водночас у компанії зазначили, що тимчасові припинення роботи окремих торгових точок можуть статися, якщо генератор вийшов з ладу.
Що відомо про блекаут в Києві?
13 січня стало відомо, що ситуація з відключеннями світла в Києві погіршилась: на правому березі стало як на лівому. Цього дня Віталій Кличко заявив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці ще більший дефіцит електроенергії – навіть для забезпечення критичної інфраструктури.
У Києві через відсутність опалення та сильний мороз від замерзлої води у квартирах розриває труби та батареї. Станом на 12 січня без тепла залишаються майже 800 будинків у кількох районах Києва, при цьому ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Напередодні була інформація, що деякі магазини великих торгових мереж закриваються, бо їхні генератори не витримують навантаження. Але це не означає масове закриття, як писав дехто в мережі.