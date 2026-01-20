Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко
- Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла.
- ДСНС та Міненерго отримали доручення забезпечити приєднання генеруючих установок та формування резервів харчів.
Щоб не виникло дефіциту їжі в Україні, виробники продуктів харчування мають бути забезпечені світлом у разі раптових відключень. Таку можливість вони зможуть отримати завдяки ДСНС.
Як продуктовий бізнес працюватиме під час відключень світла та блекаутів?
20 січня провели зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах проблем зі світлом, повідомила очільниця Уряду Юлія Свириденко.
Посадовиця надала ряд доручень:
- ДСНС дали доручення розглянути можливість допомоги бізнесу у випадку раптових відключень. Це означає, що виробників базових продуктів мають у короткий термін забезпечити світло.
- Міненерго натомість має забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є у виробників і досі не запущені.
- Виробники продуктів та ДСНС мають посилити співпрацю для формування резервів харчів на надзвичайний випадок.
Юлія Свириденко також повідомила, що станом на 20 січня наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання.
Що відомо про стан енергетики та надзвичайний стан?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
20 січня стало відомо, що наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, і проблеми з енергопостачанням можуть зростати. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози погіршують навантаження на систему.
Через це український уряд планує додаткове фінансування для забезпечення гарячого харчування через ситуацію в енергосистемі України. Особлива увага приділяється киянам.