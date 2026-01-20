Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко

20 січня провели зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо функціонування бізнесу в умовах проблем зі світлом, повідомила очільниця Уряду Юлія Свириденко.

Посадовиця надала ряд доручень:

Юлія Свириденко також повідомила, що станом на 20 січня наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання.

14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.

20 січня стало відомо, що наступні 30 днів ситуація в енергосистемі України буде складною через обстріли, і проблеми з енергопостачанням можуть зростати. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в Одесі, Києві та Київській області, морози погіршують навантаження на систему.