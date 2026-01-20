Продуктовый бизнес будет обеспечен светом и формировать резервы продуктов, – Свириденко

Чтобы не возникло дефицита пищи в Украине, производители продуктов питания должны быть обеспечены светом в случае внезапных отключений. Такую возможность они смогут получить благодаря ГСЧС.

Как продуктовый бизнес будет работать во время отключений света и блэкаутов? 20 января провели встречу с представителями ассоциаций производителей продуктов питания по функционированию бизнеса в условиях проблем со светом, сообщила глава правительства Юлия Свириденко. Смотрите также "Пообедайте в ресторане": экс-министр Кулеба призвал украинцев поддержать бизнес в трудности Чиновница предоставила ряд поручений: ГСЧС дали поручение рассмотреть возможность помощи бизнесу в случае внезапных отключений. Это означает, что производителей базовых продуктов должны в короткий срок обеспечить свет.

Минэнерго взамен должно обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, которые есть у производителей и до сих пор не запущены.

Производители продуктов и ГСЧС должны усилить сотрудничество для формирования резервов продуктов на чрезвычайный случай. Юлия Свириденко также сообщила, что по состоянию на 20 января имеющегося продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Что известно о состоянии энергетики и чрезвычайном положении? 14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.

20 января стало известно, что следующие 30 дней ситуация в энергосистеме Украины будет сложной из-за обстрелов, и проблемы с энергоснабжением могут расти. Самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Одессе, Киеве и Киевской области, морозы ухудшают нагрузку на систему.

Из-за этого украинское правительство планирует дополнительное финансирование для обеспечения горячего питания из-за ситуации в энергосистеме Украины. Особое внимание уделяется киевлянам.