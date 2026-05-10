Почати бізнес у б'юті-сфері: скільки коштує відкрити салон краси у 2026 році

Сфера краси в Україні навіть під час війни продовжує працювати та розвиватися. Попит на перукарські послуги, манікюр, косметологію та доглядові процедури зберігається, тож відкриття салону – одна з можливостей почати власну справу.

У скільки обійдеться відкриття салону краси?

Утім, запуск такого бізнесу потребує чималих вкладень ще на старті. Окрім оренди приміщення та ремонту, майбутнім власникам доведеться витратитися на обладнання, косметику, оформлення документів і навіть рекламу. В деталях розбирався 24 Канал.

На порталі Дія.Бізнес розповіли, що індустрія краси є популярною сферою для підприємців-початківців. Орієнтовна сума інвестицій – близько 20 тисяч доларів. У перерахунку за нинішнім курсом це орієнтовно 880 тисяч гривень для старту вашого салону.

До мінімального переліку послуг зазвичай входять перукарські та косметологічні процедури. Зокрема, клієнтам можуть пропонувати:

стрижки різних видів і рівнів складності, фарбування волосся, укладання, завивки та святкові зачіски (як-от весільні);

макіяж, манікюр і нарощування нігтів, педикюр, догляд за бровами, нарощування вій, депіляцію, а також доглядові процедури для обличчя й тіла та навіть масаж.

Зверніть увагу! Не всі види послуг вдасться запустити одразу після відкриття салону, адже для частини можуть знадобитися додаткові ліцензії. Зокрема, чимало апаратних процедур для догляду за обличчям і тілом мають проводити лише фахівці з медичною освітою та відповідним допуском.

Експерти також радять одразу продумати ключові організаційні моменти. Наприклад, завчасно визначитися – працюватиме салон як власний бренд чи за франшизою. Окрім того, важливо сформувати концепцію закладу, розрахувати фінансову модель бізнесу та офіційно зареєструвати діяльність.

Прибутковість бізнесу буде залежати від унікальності закладу, розрахованого фінансового плану, способів просування і ваших управлінських можливостей,

– наголошують на порталі.

До слова, українці можуть звернутися за безплатними онлайн та офлайн консультаціями від експертів Дія.Бізнес, які мають досвід роботи з малим і середнім бізнесом. Детальніше за посиланням.

Що варто знати про "емоційний сервіс"?

Нещодавно Forbes писав, що у сфері послуг дедалі важливішими стають емоції, які клієнт отримує під час візиту. Особливо це стосується індустрії краси, куди приходять не лише за процедурою, а й за комфортом, відпочинком і приємною атмосферою.

У 2025 році українські дослідники провели опитування, результати якого показали важливість "емоційного сервісу" в галузі:

85% опитаних заявили, що персоналізований підхід є вирішальним фактором у рішенні повернутися;

понад 70% респондентів готові платити більше за послугу, яка передбачає високий рівень турботи й сервісу.

Саме тому власники салонів дедалі більше уваги приділяють деталям – це нагадування про запис, чай або кава для відвідувачів, зручна комунікація та навіть індивідуальні рекомендації.

Інша корисна інформація для підприємців:

Відкриття салону краси не обов'язково потребує лише власних заощаджень чи кредитних коштів. В Україні підприємці також можуть скористатися грантовими програмами для малого бізнесу.

Окрім того, у 2026 році держава збільшила фінансування в межах мікрогрантів "Власної справи". Серед вимог – офіційна діяльність, створення нових робочих місць і сплата податків.