Тепер ця установа працює: хороші новини для українського бізнесу

З 1 січня в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР). Ця організація буде займатись забезпеченням українського бізнесу доступом до пільгового фінансування через банки-партнери.

Що відомо про діяльність НУР?

НУР буде "допомагати" саме мікро-, малому та середньому бізнесам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

Фонд розвитку підприємництва, який, зокрема, реалізовує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" і довів свою ефективність у забезпеченні економічної стійкості та зростання, став платформою для запуску Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України до європейської фінансової екосистеми,

– вказало міністерство.

Діяльність НУР створена на базі європейського досвіду, окрім цього:

вона поєднує інституційну автономність, а також – стратегічне партнерство з українським урядом;

установа діє як неприбуткова організація;

основною метою діяльності цієї установи є забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки через українські банки.

Мінфін наголошує, що саме НУР стане центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, повідомляє Урядовий портал. Адже ця організація буде поєднувати:

державну економічну політику;

партнерство з міжнародними установами;

а також реальні можливості українського бізнесу.

Її ключова місія – забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу,

– наголошує міністерство.

Важливо! Саме НУР має забезпечити системну підтримку малих та середніх підприємств.

Що важливо знати про НУР зараз?