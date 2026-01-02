Тепер ця установа працює: хороші новини для українського бізнесу
- З 1 січня в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР), яка забезпечуватиме доступ до пільгового фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу через банки-партнери.
- НУР діє як неприбуткова організація, поєднуючи державну економічну політику, партнерство з міжнародними установами та реальні можливості українського бізнесу.
З 1 січня в Україні розпочала роботу Національна установа розвитку (НУР). Ця організація буде займатись забезпеченням українського бізнесу доступом до пільгового фінансування через банки-партнери.
Що відомо про діяльність НУР?
НУР буде "допомагати" саме мікро-, малому та середньому бізнесам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.
Фонд розвитку підприємництва, який, зокрема, реалізовує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" і довів свою ефективність у забезпеченні економічної стійкості та зростання, став платформою для запуску Національної установи розвитку та подальшої інтеграції України до європейської фінансової екосистеми,
– вказало міністерство.
Діяльність НУР створена на базі європейського досвіду, окрім цього:
- вона поєднує інституційну автономність, а також – стратегічне партнерство з українським урядом;
- установа діє як неприбуткова організація;
- основною метою діяльності цієї установи є забезпечення фінансування пріоритетних галузей економіки через українські банки.
Мінфін наголошує, що саме НУР стане центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України, повідомляє Урядовий портал. Адже ця організація буде поєднувати:
- державну економічну політику;
- партнерство з міжнародними установами;
- а також реальні можливості українського бізнесу.
Її ключова місія – забезпечення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування через банки-партнери. Установа має автономне управління, адаптоване регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки бізнесу,
– наголошує міністерство.
Важливо! Саме НУР має забезпечити системну підтримку малих та середніх підприємств.
Що важливо знати про НУР зараз?
НУР створена на базі Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Вказані зміни закріплені законом України "Про Національну установу розвитку" № 4622-IX від 8 жовтня 2025 року.
Якщо спиратись на закон, вийде, що ця установа має широкий спектр повноважень. Зокрема, йдеться про надання грантів, гарантій та компенсацій. Окрім цього, НУР має здійснювати супровід державних, а також міжнародних програм.