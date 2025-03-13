"Відмили" 5 мільярдів для онлайн-казино: проти власниці IBOX ініціювали спецрозслідування

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) подали клопотання до суду про проведення спеціального досудового розслідування стосовно власниці Айбокс Банку.

Суть справи: відмивання 5 мільярдів гривень

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує 24 Канал. За даними слідства, підозрювані, серед яких акціонери банку, організували схему легалізації коштів через механізм "міскодингу". Через цю схему було відмито близько 5 мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.

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Як з'ясували детективи, для реалізації оборудки створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку.

Гравці нелегальних казино поповнювали свої ігрові акаунти, переводячи кошти на ці компанії. Водночас у призначенні платежу вказували оплату фіктивних товарів і послуг, щоб замаскувати транзакції.

Підозрювана переховується за кордоном

Правоохоронці вже повідомили про підозру високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці. Проте жінка перебуває за межами України, тож її оголошено в розшук.

Важливо! У БЕБ зазначають, що адвокати підозрюваної затягують процес, постійно змінюючи захисників, ініціюючи перенесення розгляду справи та затягуючи ознайомлення з матеріалами.

Крім того, призначені безоплатні адвокати часто не з'являються на засідання.

У відомстві наголошують, що такі дії:

Перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Унеможливлюють ініціацію цивільного позову для відшкодування збитків державі.

Створюють ризик впливу на свідків.

БЕБ наполягає на проведенні спецрозслідування, щоб пришвидшити процес і притягнути підозрювану до кримінальної відповідальності.