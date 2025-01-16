Колегія Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) у справі судді Катерини Головіної винесла рішення, але не на користь держави. Адже позов, який, на думку багатьох висококваліфікованих юристів, є абсолютно необґрунтованим та незаконним, на думку колегії, законний.

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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook співзасновник групи "Приват" Олексій Мартинов. Він наголошує, що засідання у справі №910/10935/24 стосувалося перегляду рішення судді Головіної, яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії "Агротермінал Логістик" (власника порту "Боріваж"), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Зазначається, що колегія суддів ПАГС, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М., винесли цілком очікуване рішення проти держави на користь олігархів. До того ж один із суддів Отрюх, неодноразово помічений у скандальних справах і ймовірних зв’язках з російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом.

Вищевказане рішення ПАГС фактично призведе до втрати Україною мільярдів гривень, які могли б піти на закупівлю таких необхідних фронту дронів, бронетехніки, засобів РЕБ тощо.

На думку Олексія Мартинова, за спиною позивачів у справі 910/10935/24 – директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", що володіє портом Боріваж, окрім Коломойського і Боголюбова, може стояти ще й Сергій Тігіпко. Адже він відповідальний за пасивну поведінку ПриватБанку у цій судовій справі.

Водночас у мережі неодноразово писали, що очільниця ПриватБанку Лариса Чернишова тривалий час була підлеглою Сергія Тігіпка у Сведбанку. Компанія Сергія Тігіпка намагалася викупити борги ТОВ "Боріваж" на редукціоні за 2 мільярди гривень, тобто таким шляхом отримати контроль над портом Боріваж.

Наразі ці спроби не мали потрібного для Тігіпка ефекту. Тому, цілком можливо, що він разом з Коломойським і Боголюбовим пішов на ще більш зухвалу спробу і пробує довершити передання порту Боріваж на підконтрольну ТОВ "Термінал Боріваж" за 200 мільйонів гривень.



Проте, як зазначає Олексій Мартинов, НАБУ вже розслідує дві кримінальні справи навколо порту "Боріваж". Одна – за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ "ПриватБанк" чужим майном в особливо великих розмірах. У цьому кримінальному провадженні № 42014000000001261 порт "Боріваж" визнано речовим доказом. Другу кримінальну справу № 52024000000000660 НАБУ відкрило за фактом незаконно продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж" в інтересах олігархів.

Наразі в НАБУ розслідування просувається повільно, зокрема і завдяки тому, що з боку олігархів чиниться постійний спротив. Часто знаходяться ласі до грошей адвокати, правоохоронці, судді. Але, попри свої гроші та вплив на політиків, Коломойський вже понад рік сидить за ґратами, а Боголюбова не встигли посадити, бо втік з України.

На тлі цього у Мартинова виникає питання: "Можливо НАБУ слід розпочати і третю кримінальну справу, і перевірити суддів ПАГС Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенка О.М. на предмет їх зв’язку з Коломойським і Боголюбовим?".