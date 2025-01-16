Коллегия Северного апелляционного хозяйственного суда (САГС) по делу судьи Екатерины Головиной вынесла решение, но не в пользу государства. Ведь иск, который, по мнению многих высококвалифицированных юристов, является абсолютно необоснованным и незаконным, по мнению коллегии, законный.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook соучредитель группы "Приват" Алексей Мартынов. Он отмечает, что заседание по делу №910/10935/24 касалось пересмотра решения судьи Головиной, которым она фактически заблокировала хозяйственную деятельность компании "Агротерминал Логистик" (владельца порта "Бориваж"), отменив решение Министерства юстиции, призванное обезопасить актив от влияния олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Отмечается, что коллегия судей САГС, в частности Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М., вынесли вполне ожидаемое решение против государства в пользу олигархов. К тому же один из судей Отрюх, неоднократно замечен в скандальных делах и вероятных связях с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом.

Вышеуказанное решение САГС фактически приведет к потере Украиной миллиардов гривен, которые могли бы пойти на закупку столь необходимых фронту дронов, бронетехники, средств РЭБ и тому подобное.

По мнению Алексея Мартынова, за спиной истцов по делу 910/10935/24 – директоров ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик", владеющего портом Бориваж, кроме Коломойского и Боголюбова, может стоять еще и Сергей Тигипко. Ведь он ответственен за пассивное поведение ПриватБанка в этом судебном деле.

В то же время в сети неоднократно писали, что руководительница ПриватБанка Лариса Чернышева долгое время была подчиненной Сергея Тигипко в Сведбанке. Компания Сергея Тигипко пыталась выкупить долги ООО "Бориваж" на редукционе за 2 миллиарда гривен, то есть таким путем получить контроль над портом Бориваж.

Пока эти попытки не имели нужного для Тигипко эффекта. Поэтому, вполне возможно, что он вместе с Коломойским и Боголюбовым пошел на еще более дерзкую попытку и пробует завершить передачу порта Бориваж на подконтрольную ООО "Терминал Бориваж" за 200 миллионов гривен.



Однако, как отмечает Алексей Мартынов, НАБУ уже расследует два уголовных дела вокруг порта "Бориваж". Одно – по факту злоупотребления своим служебным положением и завладения должностными лицами ПАО КБ "ПриватБанк" чужим имуществом в особо крупных размерах. В этом уголовном производстве № 42014000000001261 порт "Бориваж" признан вещественным доказательством. Второе уголовное дело № 52024000000000660 НАБУ открыло по факту незаконной продажи "ПриватБанком" кредитов ООО "Бориваж" в интересах олигархов.

Сейчас в НАБУ расследование продвигается медленно, в том числе и благодаря тому, что со стороны олигархов оказывается постоянное сопротивление. Часто находятся падкие на деньги адвокаты, правоохранители, судьи. Но, несмотря на свои деньги и влияние на политиков, Коломойский уже более года сидит за решеткой, а Боголюбова не успели посадить, потому что сбежал из Украины.

На фоне этого у Мартынова возникает вопрос: "Возможно НАБУ следует начать и третье уголовное дело, и проверить судей САГС Отрюха Б.В., Корсак В.А., Остапенко А.М. на предмет их связи с Коломойским и Боголюбовым?".