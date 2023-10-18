Vanguard виходить з Китаю: не втримав навіть ринок взаємних фондів на 4 трильйони

18 жовтня 2023, 10:40
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Джерело:

Bloomberg

Американська компанія Vanguard вирішила припинити свою роботу у Китаї. Гігант більше не бачить потенціалу у другій економіці світу.

Китай більше не перспективний 

Vanguard Group Inc. оголосила про продаж своєї частки в Ant Group Co. Угода була здійснена за підтримки Джека Ма. Таким чином компанія виходить з китайського ринку взаємних фондів, вартість якого становить 4 трильйони доларів. 

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Частку Vanguard придбає сам Ant. Гігант, який займається управліннями активами, вирішив закрити бізнес у Китаї. Продаж частки в консультаційному підприємстві став ще одним кроком з повного виходу з другої економіки світу. Гігант більше не бачить потенціалу у цьому напрямку. 

Натомість BlackRock Inc. та Fidelity International Ltd. навпаки збільшують свій вплив у Китаї через різні фонди. Вони сподіваються, що Китай таки покаже економічне зростання та проведе пенсійну реформу. 

Цікаво! Робот-консультант від Vanguard у Китаї мав 3 мільйони користувачів. Додаток керував активами на 6,9 мільярда юанів. 

Vanguard вже повідомив уряд Китаю про свій намір закрити підрозділ у Шанхаї. Коли саме це відбудеться – наразі невідомо. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський