ШІ замість працівників: як технологія може допомогти малому бізнесу

Штучний інтелект дедалі більше поширюється на всі сфери життя. Зокрема ШІ може стати помічником для бізнесу і не обов'язково лише у великих компаніях.

Роль штучного інтернету в бізнесі

Про те, як штучний інтелект може допомогти в бізнесі, йдеться на ресурсі Roapp.

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ШІ має низку переваг для бізнесу. Зокрема він може стати помічником, якому не потрібно платити зарплату чи погоджувати відпустки з лікарняними. Але перед тим, як купувати якийсь інструмент варто проаналізувати основні моменти.

Тобто підприємцям спочатку потрібно визначити, із чим саме зможе допомогти ШІ. Для малого бізнесу найчастіше це:

формування рахунків, відповіді на типові запитання клієнтів, планування дописів – щоденна рутина;

зведення таблиць, підрахунок витрат, прогнозування – аналітика;

листи, соцмережі, техпідтримка – комунікація.

Основна проблема цих процесів у тому, що вони повторюються щодня, тож можна залучити ШІ.

Що може робити ШІ замість людини

Однак не всі процеси піддаються автоматизації однаково. Тож потрібно обрати завдання, які ШІ зможе виконувати першочергово. Залученні ШІ до роботи бізнесу найчастіше починається з:

шаблонних відповідей у месенджерах;

повторюваних документів (рахунки, договори);

контент-планів для соцмереж;

базової фінансової аналітики.

Зауважте! Важливо не перебудовувати всю систему одразу. Можна спробувати з одного процесу, а далі поступово запровадити наступні.

Однією з переваг використання ШІ є економність часу. Якщо людина виконуватиме завдання від 20 до 40 хвилин, то штучний інтелект може зробити це в рази швидше.

У таких процесах автоматизація окупається фактично відразу:

генерація документів;

клієнтські запити;

CRM-автоматизація (статус угоди, фіксація замовлень);

календарі й бронювання.

Важливо! За даними PwC, малий бізнес може автоматизувати до 60% рутинної роботи.

Зокрема штучний інтелект може допомогти з просуванням малого бізнесу. Наприклад, створювати контент або тексти й опису до нього.

Також це може бути допомога з Email-кампаніями, де потрібно написати план і створити відповідні повідомлення. Створити рекламне оголошення чи проаналізувати поведінку покупця теж може ШІ.

Корисною нова технологія також буде для чат-ботів, постаналізів чи збереження історії клієнта.