Перший у Європі: "Інтерпайп" Пінчука купив завод з виторгом у 73 мільйони євро
- Український холдинг "Інтерпайп" Віктора Пінчука придбав румунський завод AMTP Roman, що спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб.
- У 2024 році AMTP Roman отримав чистий виторг у 73,4 мільйони євро, а "Інтерпайп" планує розширити виробничі можливості та підвищити ефективність ланцюга поставок.
Український трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука завершив угоду з купівлі румунського заводу AMTP Roman. Завод, заснований у 1951 році, спеціалізується на виробництві безшовних сталевих труб.
Що відомо про новий завод Пінчука?
Продукція заводу застосовується у енергетиці, будівництві, промисловості, для трубопроводів у наземних і шельфових проєктах, а також для нафтових і газових потреб, повідомив "Інтерпайп".
За даними румунських реєстрів, у 2024 році AMTP Roman отримав чистий виторг у 73,4 мільйони євро, а збиток склав 8,4 мільйонів. На підприємстві працює 335 осіб.
Завод AMTP Roman – відомий виробник безшовних сталевих труб для споживачів по всій Європі та за її межами. Інтегруючи цей актив у свої операції, "Інтерпайп" прагне розширити свої виробничі можливості, підвищити ефективність ланцюга поставок та забезпечити клієнтам більшу додану вартість,
– йдеться в повідомленні.
У пресслужбі розповіли детальніше про переваги купівлі:
- Розширення присутності у Європі: Купівля заводу Roman зміцнює місцеву виробничу базу "Інтерпайп" в межах ЄС.
- Підвищення стійкості ланцюга поставок: Клієнти отримають користь від більш диверсифікованої та надійної мережі постачання.
- Сталі відносини з клієнтами: Клієнти заводу Roman можуть розраховувати на безперервність обслуговування із додатковою підтримкою від глобальної мережі "Інтерпайп", технічною експертизою та клієнтоорієнтованим підходом.
Металургія та сплата податків
Металургія, як частина переробної промисловості, приносить в держбюджет чималі податки. Таким чином до сотні найбільших приватних платників податків в Україні входять 6 сталеливарних компаній, а саме група Метінвест, ArcelorMittal Kryvyi Rih, Interpipe, Ferrexpo, DCH Steel та Centravis, свідчить рейтинг від Delo.
За весь минулий рік вони сплатили загально понад 36 мільярдів гривень, а це означає, що галузь є однією із ключових щодо фінансування бюджету.
Натомість перші 5 компаній, що є серед лідерів щодо сплати податків, такі:
- Філіп Морріс Україна – за весь 2024 рік компанія сплатила 52,2 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 28,9 мільярда гривень.
- Група ДТЕК – за 2024 рік сума податкових платежів склала 41 мільярд гривень, а за І півріччя 2025 року 24,3 мільярда гривень.
- BAT Україна – за весь 2024 рік було сплачено податків на рівні 38,1 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року 21,5 мільярда гривень.
- Група "Імперіал Брендс" – сума податкових платежів за минулий рік склала 31,4 мільярда гривень, а за І півріччя 2025 року було сплачено 12,8 мільярда гривень.
- Корпорація АТБ – за минулий рік сума податкових платежів становила 28,61 мільярда гривень, водночас за I півріччя сума склала 18 мільярдів гривень.
