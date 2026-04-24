Платіть мільйон на дитину: Путін хоче змусити бізнес Росії фінансувати багатодітні сім'ї

У Росії вигадали новий спосіб "підтягнути" народжуваність – тепер до цього хочуть активно підключити бізнес. Влада презентувала так званий "золотий стандарт" корпоративної підтримки сімей, який компаніям пропонують впроваджувати у себе.

Як фінансову підтримку багатодітних в Росії хочуть перекласти на бізнес?

Роботодавцям в Росії фактично пропонують доплачувати працівникам за дітей: наприклад, виплачувати до 1 мільйона рублів за народження третьої і кожної наступної дитини. Про це розповів повноважний представник Путіна в Центральному федеральному окрузі Ігор Щеголєв, пише The Moscow Times.

Крім цього, бізнесу радять:

Забезпечувати оплачувані відпустки після народження дитині; Оформлювати медичні страховки на всю родину співробітника; Підлаштовувати робочий графік під сімейні потреби.

У "пакет" також входить розвиток дітей працівників і просування образу багатодітної сім’ї в рекламі компаній.

Щеголєв запевняє: витрати не такі вже й великі. За його підрахунками, на тисячу працівників припадає приблизно п’ять народжень третіх і наступних дітей на рік. Тобто компанія витратить максимум близько 5 мільйонів рублів – на фоні оборотів це виглядає "несуттєво". Він називає таку модель виправданою, мовляв, вона ще й допоможе зменшити плинність кадрів.

Втім, сам бізнес не виглядає надто захопленим. Керівник кадрового агентства "Амалко" Гаррі Мурадян попереджає: нові витрати можуть підштовхнути роботодавців шукати обхідні шляхи – наприклад, частіше наймати людей за цивільно-правовими договорами або переводити їх на проєктну зайнятість.

До того ж із 2026 року в Росії вже зросло навантаження на фонд оплати праці – страхові внески для багатьох компаній фактично подвоїлися. На цьому фоні нові “соціальні зобов’язання” виглядають для бізнесу ще менш привабливо.

Схожу думку озвучує і HR-директорка Тетяна Григоренко:

Компанії готові витрачати більше лише тоді, коли це прямо впливає на їхній прибуток або дає податкові бонуси.

Якщо ж держава хоче перекласти на бізнес частину демографічної політики, вона має запропонувати щось натомість – поки що цього немає.

Усе це відбувається на тлі постійних закликів Путіна до громадян народжувати більше дітей. Паралельно влада посилює риторику про "традиційні цінності", обмежує доступ до абортів і навіть закриває частину статистики.

У якому стані економіка Росії?

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу розповів, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади. Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі 2026 року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Iван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово.

Відтак на одному із таких форумів Володимир Баглаєв, генеральний директор Череповецького ливарно-механічного заводу, розповів, що його завод пов'язаний з підприємствами Росії з 9 галузями.

І якщо в попередні кризи у 7 галузей, наприклад, були проблеми, а 2 галузі залишалися на плаву, то зараз всі 9 галузей не демонструють зростання взагалі.

Виробництво металу в Росії, за його словами, скоротилося орієнтовно на 60%, але якимось чином виробництво досі зростає за офіційними даними.

Провідні російські заводи, як-от "КАМАЗ", заявляють, що зараз в Росії варто перейти на 3-денний робочий тиждень. Це означає, що підприємства працюватимуть лише на 60% зі 100%.

Крім того, Баглаєв каже, що виробництво самоскидів – тобто продукція, яку виробляють лише російські компанії, – вже впало на 20 разів, до 95%.

Демографічна криза в Росії: що відомо?