Позбавлять виплат: як німецький уряд закликає біженців до працевлаштування

Через міграційну кризу та нестачу робочої сили, німецька влада вирішила переглянути свій підхід до зайнятості біженців, у тому числі з України.Німецький бізнес готовий допомогти у працевлаштуванні.

Інтеграція біженців

Міністр праці ФРН Губертус Гайль заявив про готовність провідних німецьких бізнес-асоціацій, профспілок та місцевих органів влади активно сприяти прискореній інтеграції біженців на ринку праці .Він підкреслив, що ті, хто не бажає співпрацювати або відмовляється від запропонованої роботи, можуть бути позбавлені виплат.

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Ми говоримо про потенційні 400 тисяч осіб на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови,

– уточнив Гайль.

Близько 200 тисяч з них осіб – це біженці з України, які пройшли інтеграційний курс або збираються це зробити. Міністр праці відзначає особливо важливим залучити цих людей до роботи швидко.

Яка ситуація з українськими біженцями

Раніше країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

У жовтні, у контексті міграційної кризи та нестачі робочої сили, німецька влада вирішила переглянути свій підхід до зайнятості біженців, у тому числі з України.

18 жовтня Губертус Гайль, звертаючись до українських біженців заявив, що мовний барʼєр знижується, а отже настав час йти працювати.

19 жовтня канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи у Бундестазі з урядовою заявою, де повідомив про початок широкомасштабних дій для того, щоб українські громадяни, які перебувають у країні, змогли вийти на німецький ринок праці.

Разом з цим, виконавчий директор німецької асоціації роботодавців (BDA) Штеффен Кампетер теж зазначив, що працевлаштування біженців має стати пріоритетом.

Будь-які можливості працевлаштування є кращими, ніж залишатися на трансфертних виплатах,

– сказав Кампетер.

Які вимоги до українських біженців

Планується посилення вимог до українських біженців в Німеччині. У той час як німецькі безробітні повинні регулярно подавати звіти про свої пошуки роботи до місцевих відділень агенції з праці (Jobcenter), українців це не стосувалось. Проте згідно з заявами Губертуса Гайля, ця ситуація зміниться.

Німецькі округи закликають до скорочення пільг для майбутніх біженців з України.

Отже, українські отримувачі Bürgergeld матимуть зобов'язання регулярно, принаймні кожні шість тижнів, повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Крім того, агентство з праці буде активніше пропонувати конкретні вакансії цим особам.