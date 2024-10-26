Збільшив прибуток у 43 рази: якими цифрами похизувався найбільший виробник вітряних турбін

Схоже на те, що зелена енергетика набирає нової хвилі популярності. Принаймні, прибутки відповідних компаній прямо на це вказують.

Вражаючі показники

Компанія Goldwind Science & Technology, яка є найбільшим виробником вітряних турбін у світі, розповіла про чистий прибуток у 56,9 мільйона доларів за підсумками 3 кварталу 2024 року. Це аж в 43 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Bloomberg.

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Що стосується виторгу, то в річному обчисленні він виріс до 15,6 мільярда юанів. Це на 52% більше за попередній показник.

Яка причина такого зростання

Експерти повідомляють, що причина такого стрімкого росту показників криється у зниженні собівартості продукції. Також цьому сприяв швидкий розвиток чистої енергетики в Китаї. Саме тут найбільший ринок вітроенергетики, на якому працюють як мінімум 10 основних гравців.

Goldwind Science & Technology також є найбільшим експортером турбін з Китаю.