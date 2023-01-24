Дія надає підприємцям безоплатну юридичну допомогу та з ведення бізнесу
24 січня 2023, 18:13Читать новость на русском
В рамках соціального проєкту "Віртуальний центр Дія.Бізнес 2.0" підприємці можуть отримати не лише юридичну допомогу та стосовно релокації, чи ведення власного бізнесу, але й працевлаштування.
Команда Дії вже понад як надає консультативну та інформаційну підтримку українцям на території України та за кордоном в рамках проєкту "Віртуальний центр Дія.Бізнес 2.0"
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Профільні спеціалісти підказують, як адаптуватися до обставин життя всередині держави, а саме:
- як вести бізнес в Україні;
- як пристосуватися після повернення до України або деокупованої області;
- як вирішити юридичні питання ВПО (переселенців);
- як знайти роботу.
Як отримати безкоштовну консультацію
В рамках проєкту працює гаряча лінія та чат-бот, за допомогою яких кожен може звернутися та отримати таку безоплатну консультацію. Консультації відбуваються онлайн з 08:00 до 18:00:
- за номером 0800 333 183 (дзвінки безоплатні на території України),
- у Telegram-чатботі, щоб перейти, натисніть тут.