Задля стабілізації цін на яйця: Мінагрополітики підписало меморандум з виробниками

Мінагрополітики та Союз птахівників України уклали спільний меморандум. Він має стабілізувати ціни на курячі яйця та підтримати виробників.

Зокрема, документ покликаний не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня вартості, за якою продукція постачається до торговельних мереж. Раніше Антимонопольний комітет розпочав дослідження причин різкого підвищення цін на курячі яйця.

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Меморандум між Мінагрополітики та птахівниками

За повідомленням Міністерства аграрної політики та продовольства, з підписанням меморандуму виробники яєць взяли на себе зобов'язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема шляхом збільшення поголів'я курей-несучок та обсягів виробництва.

Міністерство, зі свого боку, сприятиме тому, аби виробники були забезпечені усіма необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу отримати доступ до вигідних кредитних коштів для власної виробничої діяльності.

Зазначається, що Мінагрополітики з-поміж іншого сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їхньої переробки. До слова, меморандум діятиме до 31 грудня поточного року, й може бути продовжений у разі необхідності на довший термін. Крім того, документ є відкритим до підписання усіма виробниками курячих яєць.

Нагадаємо, що великий український агрохолдинг UkrLandFarming готує позов на 1 – 1,2 мільярда доларів проти російського уряду. Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії компанія лише на Херсонщині втратила 4,5 мільйона голів птиці.