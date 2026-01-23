Вперше в історії: Україна створила власне виробництво вітряків для генерації енергії
- Україна вперше виготовила частину вітротурбіни на власній території, що є важливою подією для машинобудівної галузі.
- Це дозволяє Україні завершити внутрішній цикл виробництва вітряків, сприяючи енергетичній незалежності та ставлячи її на рівень з провідними виробниками, такими як США, Китай та Німеччина.
Вперше українське підприємство на території держави виготовило першу лопать вітротурбіни. Це потрібно для генерації електроенергії, яка посилює розподілену енергосистему.
Що відомо про створення вітротурбін?
Створення такого циклу виробництва – історична подія для машинобудівної галузі України, повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.
Виріб компанії ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" довжиною 75 метрів та вагою 25 тонн зійшов з конвеєра та готовий до монтажу. Під час виробництва залучено новітнє обладнання, основна матриця для виробництва лопатей фірми Gurit, сучасні матеріали й десятки фахівців високої кваліфікації, досвіду. Таким чином в країні створено повний цикл виробництва вітряків.
Ця подія зафіксувала, що Україна завершила створення повноцінного внутрішнього циклу виробництва вітряків і може самостійно закривати внутрішні потреби держави в цьому сегменті обладнання. Це крок до енергетичної незалежності в майбутньому,
– розповів Микита.
Завдяки цьому кроку Україна стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея.
Яка ситуація в енергетиці України зараз?
Міністр енергетики заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли. Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.
Росія планує атаки на підстанції українських АЕС, що може призвести до зупинки реакторів і збільшення дефіциту електроенергії до 50-60%, а також потенційно спричинити блекаут в Україні.
Зараз через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті через проблеми в енергосистемі, зокрема, не працює 1 тисяча з 16,5 тисяч майданчиків.