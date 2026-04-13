Росія залишиться без побутової техніки: війна в Ірані паралізувала поставки

У Росії різко зросли терміни поставок техніки європейських брендів побутової техніки, що пішли з ринку. Мова йде про Siemens, Bosch, AEG, Miele, Dyson та інших.

Що відбувається з поставками побутової техніки в Росії?

З кінця лютого час доставки збільшився у 1,5 – 3 рази, одночасно до 200% зросла вартість логістики, пише The Moscow Times.

Причиною проблем став конфлікт на Близькому Сході:

Дубай – це великий логістичний хаб: через нього проходив розподіл товарів для постачання до Росії.

По паралельному імпорту через цей напрямок надходило до 60 – 70% європейської побутової техніки.

ОАЕ раніше були ключовим хабом для постачання та збій у цьому напрямку може призвести до зростання цін до 20%.

Логістичні витрати при поставках через ОАЕ були нижчими, ніж іншими каналами, наприклад через Туреччину. У випадку із паралельним імпортом це важлива складова кінцевої ціни, – каже керівник проекту Content-Review Сергій Половніков.

Паралельний імпорт побутової техніки виробників, що пішли з Росії, проходив через країни Перської затоки. Зараз він дійсно практично припинився, тому продавці шукають альтернативні маршрути поставок, проте це означає зростання цін.

В результаті до кінця весни побутова техніка в Росії може подорожчати на 10 – 15% через подовження ланцюжків постачання та появу нових посередників.

Російська сторона довгий час розповідала, що має унікальні технології для протидії ракетам та дронам. Однак виявилося, що протягом останнього року український ВПК зробив ривок вперед. Тепер у росіян зʼявилося чимало нових проблем, яким вони не можуть протидіяти. Детальніше 24 Каналу розповів журналіст Олександр Демченко.

Сили оборони продовжують завдавати інтенсивних ударів по російських портах. Фактично відбувається нафтова блокада пʼяти регіонів Росії. Крім того, заблоковані практично усі поставки зрідженого російського газу. Саме цим Путін намагався шантажувати Європу.

Путін зараз дуже боїться створення українських ракет й того, що Україна поставить їх виробництво на конвеєр,

– мовив Демченко .

Також є ще одна не менш важлива подія – удар по двох НПЗ у Нижньогородській області. Одна з цих НПЗ – підприємство "Лукойла". Воно переробляє 17 мільйонів тон нафти й на 30% забезпечує Москву бензином. Відповідно назріває серйозна проблема й може виникнути дефіцит.

