З дня на день: коли військовий збір зросте до 5%
27 листопада 2024, 16:41Читать новость на русском
Вже понад 40 днів законопроєкт про підвищення військового збору до 5% перебуває на розгляді Президента. Як тільки його підпишуть, закон вступить у дію.
Коли зросте військовий збір
З літа 2024 року тягнеться розробка та ухвалення нового законопроєкту про збільшення військового збору та інші податкові зміни, передає 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Фінальну версію затвердили 10 жовтня. До неї увійшли:
- Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включаючи учасників режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% – з дати набуття чинності законом. Виняток – військовослужбовці, для них він залишиться 1,5%.
- Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору з інших доходів громадян (крім зарплат) з 1,5% до 5%.
- Запровадження військового збору в розмірі 10% від мінімальної зарплати (наразі – 800 гривень) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.
- Запровадження військового збору для ФОПів третьої групи в розмірі 1% від доходу.
- Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, то новий податок запроваджується ретроспективно ("заднім числом").
- Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.
- Запровадження щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 або 60 тисяч гривень за кожну станцію залежно від її типу. Сума переплат не буде враховуватися для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.
- Запровадження авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну в Києві, 600 євро – у містах з населенням понад 50 тисяч осіб, 200 євро – для інших населених пунктів.
- Запровадження мінімального податку на землю в розмірі 700 гривень і 1 400 гривень за гектар.
- Запровадження щомісячної звітності щодо ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язували із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованих новим вимогам.
- Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.
- Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску – не менше 5 доларів за тонну.
Зверніть увагу! Новий військовий збір увійде в силу після підписання закону Володимиром Зеленським.