Військовий збір для ФОПів: скільки платити й коли подавати декларацію
- ФОПи I, II, IV груп сплачують військовий збір як 10% від розміру мінімальної зарплати щомісячно, тобто 864,70 гривні.
- Натомість для III групи ФОПів суму спеціального збору обчислюють як 1% від доходу щоквартально.
Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору. Тож українцям доведеться сплачувати його ще три роки після завершення війни.
Який розмір військового збору в Україні?
Щоправда, розмір спеціального податку обчислюють по-різному. Деталі пояснили в Державній податковій службі України.
Наприклад, для найманих працівників і підприємців на загальній системі оподаткування це 5% від нарахованої зарплати або чистого річного оподатковуваного доходу відповідно.
Натомість ФОПи мають дещо іншу ставку:
- I, II, IV групи – 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,70 гривні;
- III група – 1% від отриманого доходу щоквартально.
Зверніть увагу! Отже, розмір ставки залежить від соцпоказників, установлених законом про держбюджет на 2026 рік. Зокрема, мінімальна зарплата в Україні на цей період – 8 647 гривень.
Коли ФОПи мають платити військовий збір?
Для ФОПів I, II, IV груп строк сплати військового збору авансовим внеском – щомісячно, не пізніше 20 числа поточного місяця включно (незалежно від того, чи це робочий день).
Водночас законодавство дозволяє сплатити збір за весь квартал або рік наперед, але в межах поточного звітного періоду.
Однак у разі несплати або прострочення передбачено штраф – 50% від суми збору. Окрім того, за кожен день прострочення (з 21 числа) нараховують пеню, відповідно до ПКУ.
Зауважте, що суми нарахованого військового збору, зокрема й авансові платежі, потрібно обов'язково відображати в податковій декларації платника єдиного податку, яку подають:
I, II групи – один раз на рік (але варто звітувати поквартально, якщо підприємець перевищив встановлений ліміт доходу, змінив групу оподаткування або вирішив відмовитися від спрощеної системи);
IV група – щороку не пізніше 20 лютого.
Що ще варто знати про військовий збір?
Наприклад, завдяки військовому збору торік до загального фонду держбюджету надійшло 163,6 мільярда гривень, які забезпечили фінансування оборони України протягом 22 днів.
Продовження дії військового збору після завершення війни передбачали вимоги МВФ. Зокрема, у законопроєкті йшлося про створення в бюджеті спецфонду на оборонні потреби. Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що саме туди мають йти гроші зі збору, а не в загальний фонд.