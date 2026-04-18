Військовий збір для ФОПів: скільки платити й коли подавати декларацію

Напередодні Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору. Тож українцям доведеться сплачувати його ще три роки після завершення війни.

Який розмір військового збору в Україні?

Щоправда, розмір спеціального податку обчислюють по-різному. Деталі пояснили в Державній податковій службі України.

Наприклад, для найманих працівників і підприємців на загальній системі оподаткування це 5% від нарахованої зарплати або чистого річного оподатковуваного доходу відповідно.

Натомість ФОПи мають дещо іншу ставку:

I, II, IV групи – 10% від мінімальної зарплати, тобто 864,70 гривні ;

– 10% від мінімальної зарплати, тобто ; III група – 1% від отриманого доходу щоквартально.

Зверніть увагу! Отже, розмір ставки залежить від соцпоказників, установлених законом про держбюджет на 2026 рік. Зокрема, мінімальна зарплата в Україні на цей період – 8 647 гривень.

Коли ФОПи мають платити військовий збір?

Для ФОПів I, II, IV груп строк сплати військового збору авансовим внеском – щомісячно, не пізніше 20 числа поточного місяця включно (незалежно від того, чи це робочий день).

Водночас законодавство дозволяє сплатити збір за весь квартал або рік наперед, але в межах поточного звітного періоду.

Однак у разі несплати або прострочення передбачено штраф – 50% від суми збору. Окрім того, за кожен день прострочення (з 21 числа) нараховують пеню, відповідно до ПКУ.

Зауважте, що суми нарахованого військового збору, зокрема й авансові платежі, потрібно обов'язково відображати в податковій декларації платника єдиного податку, яку подають:

I, II групи – один раз на рік (але варто звітувати поквартально, якщо підприємець перевищив встановлений ліміт доходу, змінив групу оподаткування або вирішив відмовитися від спрощеної системи);

IV група – щороку не пізніше 20 лютого.

Що ще варто знати про військовий збір?