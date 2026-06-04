Що обов'язково має зробити кожен ФОП у червні: дедлайни цього місяця
У червні 2026 року українські фізичні особи-підприємці (ФОП) мають виконати низку обов’язкових податкових процедур. Є окремі крайні дати для різних зобов’язань від своєчасної сплати єдиного податку до подання заяв у разі зміни системи оподаткування.
Що треба зробити ФОП у червні?
Для ФОП 1-ї та 2-ї груп у червні встановлені фіксовані податкові зобов’язання, які необхідно сплатити до 20 червня, нагадав податковий консультант Михайло Смокович.
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До обов’язкових платежів належать:
- Єдиний податок ФОП 1 група за червень – 332,80 гривні
- Єдиний податок ФОП 2 група за червень – 1 729,40 гривень
- Військовий збір ФОП 1 та 2 група за червень – 864,70 гривні
Водночас передбачені винятки з правил сплати. Єдиний податок і військовий збір можуть не сплачувати мобілізовані ФОП, а також підприємці, зареєстровані на територіях ведення бойових дій. У таких випадках ці платежі є добровільними.
Зміна системи оподаткування
Для тих підприємців, які планують змінити групу єдиного податку або систему оподаткування з 1 липня 2026 року, діють такі крайні дати:
- До 15 червня – подати заяву про застосування спрощеної системи (перехід між групами або перехід на єдиний податок).
- До 20 червня – подати заяву про відмову від спрощеної системи для переходу на загальну систему оподаткування.
Зауважте! Якщо ФОП виходить зі спрощеної системи протягом 2026 року, повернутися на неї буде можливо лише з 1 січня 2027 року.
Які штрафи за несплату ЄСВ?
Податки для підприємців зазвичай включають ПДФО, військовий збір, ЄСВ та єдиний податок – залежно від обраної системи. Саме з ЄСВ найчастіше виникають затримки, які й тягнуть за собою фінансові санкції, пише Taxer.
Після певних послаблень на початку повномасштабної війни обов’язкова сплата ЄСВ для ФОП частково втратила жорсткість контролю, однак у 2026 році борги знову можуть обійтися дорого.
Згідно із законом, за прострочення або несплату ЄСВ передбачені такі санкції:
- 20% від суми боргу;
- 0,1% пені за кожен день прострочення;
- додатково 10% у разі донарахування внеску.
Окремо застосовуються адміністративні штрафи за Кодексом про адмінправопорушення:
- 680 – 1 360 гривень – за несплату ЄСВ у невеликому розмірі;
- 1 360 – 2 040 гривень – якщо борг більший;
- 2 550 – 5 100 гривень – за повторне порушення протягом року.
Що ще треба знати ФОП?
За діяльність без реєстрації як ФОП передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за господарську діяльність без реєстрації – від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією. При повторному порушенні штраф становить від 34 до 85 тисяч гривень з конфіскацією, а неналежне ведення обліку може призвести до штрафу від 51 до 136 гривень.
Часто підприємці скаржаться на блокування рахунків, але не розбираються, хто саме за цим стоїть. Насправді подати ініціативу чи позов про блокування рахунків з певних причин може не лише податкова. Серед варіантів також банки чи комунальні служби. Якщо рахунки заблокували за зверненням податкової, то ймовірно, це сталося через борг по ЄСВ.