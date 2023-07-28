Власник Gucci придбає частину акцій Valentino: у скільки мільйонів йому обійдеться угода

На модному ринку відбудуться великі зміни. Власники бренду Gucci націлилися на Valentino та вже готують велике придбання акцій.

Один із найбільш відомих на весь світ модних брендів Valentino незабаром отримає нового власника. Цікаво, що над його придбанням працює прямий конкурент.

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Яку угоду готує власник Gucci

Компанія Kering з Франції, яка володіє Gucci, уклала зобов'язуючу угоду з інвестфондом Mayhoola (Катар). Згідно з угодою, Kering придбає 30% акцій бренду Valentino. Сума угоди повинна скласти 1,7 мільярда євро.

Також в угоді прописали опціон для Kering на купівлю усіх 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року.

В Україну планують повернутися улюблені бренди. ZARA, Pull&Bear, Bershka можуть запрацювати в українських ТРЦ вже цієї осені.

Цю угоду вважають частиною ширшого стратегічного партнерства. Цілком можливо, що Mayhoola у майбутньому стане акціонером Kering. Якщо антимонопольні органи дадуть згоду, то угоду повинні закрити до кінця 2023 року. Mayhoola залишиться власником 70% акцій та продовжить розвивати бренд, а Kering отримає місце у раді директорів.

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Засновником Kering є Франсуа Піно, його статки за оцінкою Forbes становлять майже 40 мільярдів доларів. У Франції він постпається лише власнику LVMH Бернару Арно та спадкоємиці імперії L'Oreal Франсуазі Беттанкур-Майєрс.

Що стосується Valentino, то бренд має 211 магазинів 25 країнах світу, його річний прибуток оцінюють у 1,4 мільярда євро.