Один із найбільш відомих на весь світ модних брендів Valentino незабаром отримає нового власника. Цікаво, що над його придбанням працює прямий конкурент.

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Яку угоду готує власник Gucci

Компанія Kering з Франції, яка володіє Gucci, уклала зобов'язуючу угоду з інвестфондом Mayhoola (Катар). Згідно з угодою, Kering придбає 30% акцій бренду Valentino. Сума угоди повинна скласти 1,7 мільярда євро.

Також в угоді прописали опціон для Kering на купівлю усіх 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року.

В Україну планують повернутися улюблені бренди. ZARA, Pull&Bear, Bershka можуть запрацювати в українських ТРЦ вже цієї осені.

Цю угоду вважають частиною ширшого стратегічного партнерства. Цілком можливо, що Mayhoola у майбутньому стане акціонером Kering. Якщо антимонопольні органи дадуть згоду, то угоду повинні закрити до кінця 2023 року. Mayhoola залишиться власником 70% акцій та продовжить розвивати бренд, а Kering отримає місце у раді директорів.

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Засновником Kering є Франсуа Піно, його статки за оцінкою Forbes становлять майже 40 мільярдів доларів. У Франції він постпається лише власнику LVMH Бернару Арно та спадкоємиці імперії L'Oreal Франсуазі Беттанкур-Майєрс.

Що стосується Valentino, то бренд має 211 магазинів 25 країнах світу, його річний прибуток оцінюють у 1,4 мільярда євро.