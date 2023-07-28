Один из самых известных на весь мир модных брендов Valentino в скором времени получит нового владельца. Интересно, что над его приобретением работает прямой конкурент.

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Какое соглашение готовит владелец Gucci

Компания Kering из Франции, владеющая Gucci, заключила обязывающее соглашение с инвестфондом Mayhoola (Катар). Согласно договору, Kering приобретет 30% акций бренда Valentino. Сумма сделки должна составить 1,7 млрд евро.

Также в соглашении был прописан опцион для Kering на покупку всех 100% акционерного капитала Valentino не позднее 2028 года.

В Украину планируют возвратиться любимые бренды. ZARA, Pull&Bear, Bershka могут заработать в украинских ТРЦ уже этой осенью.

Это соглашение считают частью более широкого стратегического партнерства. Вполне возможно, что Mayhoola в будущем станет акционером Kering. Если антимонопольные органы согласятся, то соглашение должны закрыть до конца 2023 года. Mayhoola останется владельцем 70% акций и продолжит развивать бренд, а Kering получит место в совете директоров.

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Основателем Kering является Франсуа Пино, его состояние по оценке Forbes составляет почти 40 миллиардов долларов. Во Франции он поступает только владельцу LVMH Бернару Арно и наследнице империи L'Oreal Франсуази Беттанкур-Майерс.

Что касается Valentino, то бренд имеет 211 магазинов в 25 странах мира, его годовую прибыль оценивают в 1,4 миллиарда евро.