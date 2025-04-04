Компанії "Чудової сімки" втратили 1 трильйон доларів за добу

3 квітня запроваджені Дональдом Трампом торгові мита призвели до суттєвих втрат на ринку акцій, зокрема компанії з групи "Чудова сімка" втратили понад 1 трильйон доларів сукупної ринкової капіталізації.

Найвпливовіші компанії зазнають втрат

Нові мита стали потужним ударом для фінансових ринків, а технологічний індекс Nasdaq Composite втратив близько 6%, що стало найгіршим результатом з 2020 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Довідково. Чудова сімка, Magnificent Seven – це група найвпливовіших компаній на фондовому ринку США. Включає Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA і Tesla.

Хто постраждав найбільше

Серед найбільших постраждалих – Apple, акції якої обвалилися на понад 9% через побоювання щодо впливу тарифів на її міжнародне виробництво. Це стало найбільшим падінням для компанії за понад 5 років.

Amazon також зазнав значних втрат – акції компанії впали приблизно на 9%, що є рекордним одноденним зниженням із 2022 року. Падіння спричинили нові правила, які закривають лазівку в безмитному імпорті товарів до 800 доларів, що набудуть чинності 2 травня.

Акції Nvidia втратили понад 7%, Microsoft – більш ніж 2%, особливо після новини про згортання компанією кількох проєктів дата-центрів.

Зауважте. Аналітик Wedbush Ден Айвс назвав рішення Трампа "гіршим за найгірший сценарій" і застеріг, що США можуть опинитися перед економічною кризою, якщо тарифи не буде переглянуто.

Що кажуть в Білому домі

У Білому домі, втім, не пов’язують ситуацію на ринку з тарифною політикою. Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив падіння акцій невдалими результатами американських технологічних компаній після появи нової моделі ШІ від китайського стартапу DeepSeek.

Сам Трамп заявив, що, попри перші наслідки, його рішення допоможе фондовому ринку процвітати.

Нові тарифи США – основні зміни

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення нових мит, заявивши, що вони мають «відповідний рівень» і становлять приблизно половину від тарифів, які США сплачують іншим країнам.

За новими правилами, мінімальне мито у 10% стягуватиметься майже на всі імпортні товари. Для країн із великим торговельним дефіцитом зі США передбачено ще вищі тарифи:

Європейський Союз – 20%,

В'єтнам – 46%,

Тайвань – 32%,

Японія – 24%,

Південна Корея – 25%,

Таїланд – 36%,

Швейцарія – 31%,

Індонезія – 32%,

Малайзія – 24%,

Камбоджа – 49%,

Велика Британія – 10%,

ПАР – 30%.

Ці зміни можуть мати значні наслідки для світової економіки, особливо на тлі побоювань щодо можливих торговельних конфліктів між США та їхніми основними партнерами.