Як це вплинуло на компанію

Попри спроби гендиректора Тіма Кука налагодити відносини з Білим домом, нові мита на імпорт з Азії завдали значного удару по компанії, повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал.

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Акції Apple впали на 8,5% на відкритті торгів у Нью-Йорку, зменшивши ринкову капіталізацію з 3,37 трильйона доларів до 3,12 трильйонів доларів.

Довідково. Нові тарифи зачепили ключові країни, де Apple має виробничі потужності: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам. А тому, мита вплинуть майже на всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари.

Запроваджені тарифи ставлять Apple перед вибором:

Підвищити ціни на гаджети, зробивши їх ще дорожчими.

Покрити витрати самостійно, що може скоротити прибуток компанії на десятки мільярдів доларів.

Які тарифи введено

За даними Citi, понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. Нові мита виглядають так:

Китай – 54%

В’єтнам – 46%

Індія – 26%

Зауважте. Напівпровідники поки що не підпадають під нові тарифи, що частково захищає Apple, яка купує чіпи у тайванської TSMC. Проте нові мита у 20% на імпорт з ЄС можуть ускладнити розширення американського заводу TSMC в Аризоні, що отримує обладнання від нідерландської компанії ASML.