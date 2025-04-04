Как это повлияло на компанию

Несмотря на попытки гендиректора Тима Кука наладить отношения с Белым домом, новые пошлины на импорт из Азии нанесли значительный удар по компании, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.

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Акции Apple упали на 8,5% на открытии торгов в Нью-Йорке, уменьшив рыночную капитализацию с 3,37 триллиона долларов до 3,12 триллионов долларов.

Справочно. Новые тарифы затронули ключевые страны, где Apple имеет производственные мощности: Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам. А потому, пошлины повлияют почти на все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуары.

Введенные тарифы ставят Apple перед выбором:

Повысить цены на гаджеты, сделав их еще дороже.

Покрыть расходы самостоятельно, что может сократить прибыль компании на десятки миллиардов долларов.

Какие тарифы введены

По данным Citi, более 90% производства Apple сосредоточено в Китае. Новые пошлины выглядят так:

Китай – 54%

Вьетнам – 46%

Индия – 26%

Заметьте. Полупроводники пока не подпадают под новые тарифы, что частично защищает Apple, которая покупает чипы у тайваньской TSMC. Однако новые пошлины в 20% на импорт из ЕС могут осложнить расширение американского завода TSMC в Аризоне, что получает оборудование от нидерландской компании ASML.