Скільки вже мільярдів втратила Apple через нові тарифи Трампа

3 квітня американська корпорація Apple втратила близько 250 мільярдів доларів ринкової вартості, що стало наслідком нової тарифної політики Дональда Трампа.

Як це вплинуло на компанію

Попри спроби гендиректора Тіма Кука налагодити відносини з Білим домом, нові мита на імпорт з Азії завдали значного удару по компанії, повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал.

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Акції Apple впали на 8,5% на відкритті торгів у Нью-Йорку, зменшивши ринкову капіталізацію з 3,37 трильйона доларів до 3,12 трильйонів доларів.

Довідково. Нові тарифи зачепили ключові країни, де Apple має виробничі потужності: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам. А тому, мита вплинуть майже на всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари.

Запроваджені тарифи ставлять Apple перед вибором:

Підвищити ціни на гаджети, зробивши їх ще дорожчими.

Покрити витрати самостійно, що може скоротити прибуток компанії на десятки мільярдів доларів.

Які тарифи введено

За даними Citi, понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. Нові мита виглядають так:

Китай – 54%

В’єтнам – 46%

Індія – 26%

Зауважте. Напівпровідники поки що не підпадають під нові тарифи, що частково захищає Apple, яка купує чіпи у тайванської TSMC. Проте нові мита у 20% на імпорт з ЄС можуть ускладнити розширення американського заводу TSMC в Аризоні, що отримує обладнання від нідерландської компанії ASML.