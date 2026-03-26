Росія "затягує пояс": критично важлива галузь може зазнати збитків у 600 мільярдів
- Російська вугільна промисловість перебуває в глибокій кризі, з 62 підприємствами в "червоній зоні", 20 з яких призупинили видобуток.
- Очікується, що до 2026 року вугільна галузь Росії втратить більше 1 трильйона рублів через санкції, втрату експортних ринків і скорочення імпорту з Китаю.
Російська вугільна промисловість, яка забезпечує левову частку бюджету Росії, продовжує занурюватися в найбільшу з 1990-х кризу. Зокрема, уряд попередив про загрозу краху для понад 60 вугільних компаній.
Чому криза накрила вугільну галузь Росії?
Кількість збиткових вугільних компаній у країні стрімко зростає: зараз у "червоній зоні" знаходяться 62 підприємства, з яких 20 вже призупинили видобуток, а 14 ухвалили рішення про ліквідацію чи консервацію, пише The Moscow Times.
За підсумками минулого року, вугільники отримали збиток у 408 мільярдів рублів – рекордний в історії галузі. У мінусі рік закрили три з чотирьох підприємств галузі:
- Нинішнього року ситуація для вугільників погіршиться: в уряді прогнозують, що збиток галузі збільшиться ще на 41%, до 576 мільярдів рублів.
- У результаті накопиченим підсумком за 2024 – 2026 роки вугільна галузь втратить більше 1 трильйона.
Криза у вугільній галузі продовжуватиметься, і "пояси доведеться затягнути всім", каже доцент кафедри КемДМУ, економіст Євген Харлампенков. Через санкції вугільники втратили експортні ринки, високі відсоткові ставки породили боргову кризу, а міцний рубль ударив по виручці. Також Китай, який став ключовим покупцем російського вугілля, скорочує імпорт третій рік поспіль.
У головному вугледобувному регіоні – Кемеровській області – збитковими стали 80% компаній галузі, а в місцевому бюджеті утворилася діра розміром 15% від власних доходів.
Як вугільна криза в Росії впливає на війну в Україні?
Криза в російській вугільній галузі впливає на війну в Україні. Ефект можуть мати дестабілізація залізничної логістики та економічні проблеми у частині міст РФ. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.
Вугільна галузь надає роботу понад 140 тисячам людей у Росії, проте через кризу тривають скорочення. За перше півріччя 2025 року, за інформацією консалтингової компанії NEFT Research, звільнили близько 19 тисяч працівників.
На думку експерта Андрія Закревського, економічний занепад у мономістах Росії, де домінує вугільна галузь, може призвести до переорієнтації людей у пошуках роботи на воєнну сферу.
Проблеми там не тільки в великих містах на кшталт Кемерово, але і в невеличких шахтоуправліннях. Це проблема. Ці люди, не знаючи, що робити, куди ітимуть? Вони підуть на війну.
Водночас експерт виокремлює й позитивний ефект від вугільної кризи на воєнну ситуацію в Україні. Від цієї галузі промисловості залежить завантаженість російських залізниць, особливо на Далекому Сході.
Один із позитивних впливів на війну в Україні – це те, що через вугілля логістика стала нестабільною на Далекому Сході та в Сибіру. Я не знаю, що вони робитимуть далі з фінансуванням російської залізниці. Окрім загибелі мономіст, гине ще й доставка до промислових підприємств, які були утаємничені в Уральських горах,
– говорить Андрій Закревський.
Проблеми промисловості в Росії
Російська металургія перебуває на межі кризи через падіння внутрішнього попиту та обмежені доходи від експорту. На металургійну галузь тиснуть висока ключова ставка та міцний курс рубля.
Наприклад, один із гігантів галузі "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК) за підсумками 2025 року був завантажений на 70 – 80% і зрештою отримав майже 15 мільярдів рублів чистого збитку.
У 2025 році російський "Русал" підрахував рекордні збитки у 455 мільйонів доларів. Чистий збиток компанії зафіксували попри те, що загальна виручка зросла на 22,6% і сягнула 14,8 мільярдів доларів.
"Трубна металургійна компанія" припинила роботу одного трубопрокатного цеху на Первоуральському новотрубному заводі. Причина – низький попит на цей товар у Росії і як наслідок – падіння продажів.