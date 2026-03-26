Росія "затягує пояс": критично важлива галузь може зазнати збитків у 600 мільярдів

Російська вугільна промисловість, яка забезпечує левову частку бюджету Росії, продовжує занурюватися в найбільшу з 1990-х кризу. Зокрема, уряд попередив про загрозу краху для понад 60 вугільних компаній.

Чому криза накрила вугільну галузь Росії?

Кількість збиткових вугільних компаній у країні стрімко зростає: зараз у "червоній зоні" знаходяться 62 підприємства, з яких 20 вже призупинили видобуток, а 14 ухвалили рішення про ліквідацію чи консервацію, пише The Moscow Times.

За підсумками минулого року, вугільники отримали збиток у 408 мільярдів рублів – рекордний в історії галузі. У мінусі рік закрили три з чотирьох підприємств галузі:

Нинішнього року ситуація для вугільників погіршиться: в уряді прогнозують, що збиток галузі збільшиться ще на 41%, до 576 мільярдів рублів.

У результаті накопиченим підсумком за 2024 – 2026 роки вугільна галузь втратить більше 1 трильйона.

Криза у вугільній галузі продовжуватиметься, і "пояси доведеться затягнути всім", каже доцент кафедри КемДМУ, економіст Євген Харлампенков. Через санкції вугільники втратили експортні ринки, високі відсоткові ставки породили боргову кризу, а міцний рубль ударив по виручці. Також Китай, який став ключовим покупцем російського вугілля, скорочує імпорт третій рік поспіль.

У головному вугледобувному регіоні – Кемеровській області – збитковими стали 80% компаній галузі, а в місцевому бюджеті утворилася діра розміром 15% від власних доходів.

Як вугільна криза в Росії впливає на війну в Україні?

Криза в російській вугільній галузі впливає на війну в Україні. Ефект можуть мати дестабілізація залізничної логістики та економічні проблеми у частині міст РФ. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Вугільна галузь надає роботу понад 140 тисячам людей у Росії, проте через кризу тривають скорочення. За перше півріччя 2025 року, за інформацією консалтингової компанії NEFT Research, звільнили близько 19 тисяч працівників.

На думку експерта Андрія Закревського, економічний занепад у мономістах Росії, де домінує вугільна галузь, може призвести до переорієнтації людей у пошуках роботи на воєнну сферу.

Андрій Закревський заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України

Проблеми там не тільки в великих містах на кшталт Кемерово, але і в невеличких шахтоуправліннях. Це проблема. Ці люди, не знаючи, що робити, куди ітимуть? Вони підуть на війну.

Водночас експерт виокремлює й позитивний ефект від вугільної кризи на воєнну ситуацію в Україні. Від цієї галузі промисловості залежить завантаженість російських залізниць, особливо на Далекому Сході.

Один із позитивних впливів на війну в Україні – це те, що через вугілля логістика стала нестабільною на Далекому Сході та в Сибіру. Я не знаю, що вони робитимуть далі з фінансуванням російської залізниці. Окрім загибелі мономіст, гине ще й доставка до промислових підприємств, які були утаємничені в Уральських горах,

– говорить Андрій Закревський.

