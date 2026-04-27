"Вухастик" повертається після років паузи: як відновлюють виробництво бренду побутової хімії

Бренд побутової хімії "Вухастик" від заводу "Вінницяпобутхім" працює над запуском потужностей. Кілька років виробницто було на паузі через конфіскацію російських активів та приватизацію заводу.

Що відомо про відновлення виробництва бренду "Вухастик"?

Про те, чому продукт зник з ринку, пише Дмитро Кисилевський.

Заступник голови економічного комітету Верховної Ради повідомив, що "Вінницяпобутхім" – завод, що відомий українцям за брендом прального порошку "Вухастик", працює над відродженням виробництва після простою.

Від 2022 року підприємство повністю зупиняло роботу через конфіскацію російських активів. Потім виробництво передали до Фонду держмайна та приватизували.

Нині власниками є підприємці, які створили торговельні мережі магазинів Eva та Varus.

Партнерство з великими торговими мережами відкриває перед промисловим виробником непогані перспективи розвитку. Але зараз воно переживає дуже складний період відновлення, який потребує сотень мільйонів гривень інвестицій. На власні очі побачив, що завод потенційно дуже потужний,

– зазначив Кисилевський.

Він додав, що за роки простою значно зменшилась кількість працівників – до 16. Однак нині на виробництві працює близько 100 людей. Також у планах, за словами посадовця, придбати ще 3 виробничі лінії до трьох наявних.

Водночас Кисилевський акцентував, що такий підхід та розширення сприятимуть боротьбі за полиці супермаркетів. І оскільки 70% українського ринку побутової хімії припадає на імпорт, то боротися є за що. Помітних результатів можна буде досягнути, якщо потужність заводу триматиметься на рівні виробництва 6 – 7 тисяч тонн пральних порошків на місяць.

Наразі завдяки новим власникам вдалося замінити російські складові у продукції підприємства, частка яких до 2022 року сягала 80%. Тепер 50% у складі продукції має українське походження, решту забезпечують партнери з ЄС,

– пояснив Кисилевський.

Зокрема посадовець додав, що держава має низку програм, які можуть підтримати завод у відновленні роботи. Керівництво вже обговорює використання таких можливостей.

Що відомо про завод "Вінницяпобутхім"?

Як раніше зазначалося у рішенні АКМУ, дозвіл набути контроль над вінницьким заводом чинний від 13 листопада 2025 року. Саме тоді Антимонопольний комітет схвалив купівлю заводу для ТОВ "Афіна-Груп".

Онлайн-аукціон з продажу відбувся через платформу "Prozorro.Продажі" ще 13 серпня. Співвласники мереж Eva та Varus від ТОВ запропонували ціну вдвічі вищу від стартової – 608 мільйонів гривень.

Відомо зокрема, що раніше підприємство належало Володимиру Плесовських, російському олігарху, власнику компанії "Невская косметика". Але у вересні 2022 року заарештовані активи вінницького заводу отримав Антимонопольний комітет. Від того часу й почалась українізація виробництва. Наприклад, у 2023 році засіб більш відомий для всіх, як "Ушастий нянь" став "Вухастиком".

Загалом завод "Вінницяпобутхім" виробляє дитячу косметику та побутову хімію, мийні засоби під такими марками:

Вухастик;

Sarma;

Лотос-М;

Макс;

Pride;

Polar Shine.

Що ще потрібно знати про українських підприємців?

За аналітикою Опендатабот, нині в Україні 74 тисячі бізнесменів. Трійка найбагатших – Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський. Цікаво, що майже чверть усіх підприємців зареєстрована в столиці, а більшість із них, 72%, – чоловіки.

Що ж стосується рейтингу роботодавців, очолює перелік компаній які надають найбільше робочих місць – Укрзалізниця (169 952 робітників). Водночас відомо, що компанія регулярно втрачає працівників. Наприклад, за останній рік їхня кількість зменшилась на 5%. Останнє місце в рейтингу займає Укргазовидобування із 17 794 працівниками.