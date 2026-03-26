Гучна заява Wizz Air: у компанії пояснили, чи справді відновлять польоти в Україну

Європейська авіакомпанія сколихнула світ новиною про повернення в Україну та пошук нових кадрів. Згодом стало відомо, що у комунікації стався певний провал, а компанія розповіла, чи справді відновить авіасполучення з Україною.

Чи відновить Wizz Air авіарейси в Україну?

В угорській авіакомпанії Wizz Air прокоментували свою рекламу в соцмережах про "повернення в Україну", пише "Суспільне".

У Instagram Wizz Air запустила рекламну кампанію із повідомленням "Україно, ми повертаємось додому". Оголошення підкріпили посиланням, що веде до форми подачі заявки на участь у інформаційній сесії для пілотів.

Згодои у компанії появнили, що це була лише рекламна кампанія для набору персоналу серед українців, а про негайне відновлення польотів не йдеться.

Єдиною метою цієї кампанії було просування кар’єрних можливостей у Wizz Air для громадян України, адже ми й надалі прагнемо підтримувати розвиток української цивільної авіації. Кампанія жодним чином не мала на меті створити враження про (негайне) відновлення польотів до чи з України,

– кажуть у Wizz Air.

Також зазначили, що з огляду закритий повітряний простір та повномасштабну війну в Україні, компанія поки не може відновити роботу. Проте після завершення бойових дій у Wizz Air сподіваються знову поєднати Україну з рештою Європи.

Щоб це стало можливим, нам потрібно заздалегідь провести підготовчу роботу, залучаючи українських фахівців та підтримуючи розвиток місцевої економіки,

– каже авіаперевізник.

Також у Wizz Air стверджують, що прагнуть стати однією з перших авіакомпаній, які повернуться до України. Після цього авіакомпанія вибачилася за можливі непорозуміння через комунікацію в рекламі та повідомила, що матеріали з соцмереж вже вилучені.

Рейси в Україну можуть відновити: що кажуть авіакомпанії?

У грудні 2025 року стало відомо, що європейські лоукост-авіакомпанії готуються відновити рейси в Україну, пише FT.

Компанії прогнозують бум від "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни. Зокрема, можуть повернутися наступні компанії:

Wizz Air

Керівництво заявило, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років ця кількість зросте до 50.

Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю,

– сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді.

Ryanair

Керівники відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Ми відкриємо рейси для продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати. Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, через усю Велику Британію чи Європу, можна легко змінити напрямок в Україні,

– сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.

EasyJet

Компанія, яка раніше не літала до України, також вивчає можливості відкриття маршрутів туди.

З операційного погляду, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від відповідності роботи терміналів та злітно-посадкових смуг до найвищих стандартів безпеки,

– заявив виконавчий директор Кентон Джарвіс.

На відміну від Wizz та Ryanair, вона не планує розташувати літаки в Україні найближчим часом.