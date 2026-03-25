Авіакомпанія Wizz Air готується до повернення в Україну: коли відновлять рейси

Європейський лоукостер Wizz Air, схоже, почав підготовку до повернення на український ринок. Зокрема, з’явилася реєстраційна форма, у якій шукають нових пілотів у команду.

Чи відновить Wizz Air авіарейси в Україну?

Прямих анонсів про відновлення польотів поки немає, але авіаперевізник уже шукає персонал, пише OBOZ.

25 березня в соцмережах з’явилася реклама від компанії із гучним меседжем: "Україно, ми повертаємось додому". У публікації був розміщений лінк на реєстрацію для участі у спеціальній онлайн-зустрічі для пілотів.

Йдеться про віртуальну інформаційну сесію від Wizz Air Malta, яка безпосередньо стосується роботи в Україні. Фактично це перший відкритий сигнал, що компанія готує кадрову базу під можливе відновлення польотів.

Wizz готується до повернення діяльності в Україні,

– вказали у реєстраційній формі.

Під час онлайн-зустрічі потенційним працівникам планують розповісти про:

умови оплати праці

принцип формування списків екіпажів

бонуси за утримання персоналу

зміни у процесі відбору кандидатів

У самій анкеті для кандидатів також з’явилося окреме питання: чи розглядає людина можливість працювати саме в Україні.

Рейси в Україну можуть відновити: що кажуть авіакомпанії?

У грудні 2025 року стало відомо, що європейські лоукост-авіакомпанії готуються відновити рейси в Україну, пише FT.

Компанії прогнозують бум від "катастрофічного туризму", а також повернення людей до країни. Зокрема, можуть повернутися наступні компанії:

Wizz Air

Керівництво заявило, що планує розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років ця кількість зросте до 50.

Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю,

– сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Вараді.

Ryanair

Керівники відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

Ми відкриємо рейси для продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати. Ви можете літати з Дубліна, Шеннона, через усю Велику Британію чи Європу, можна легко змінити напрямок в Україні,

– сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.

EasyJet

Компанія, яка раніше не літала до України, також вивчає можливості відкриття маршрутів туди.

З операційного погляду, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко, все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг, а також від відповідності роботи терміналів та злітно-посадкових смуг до найвищих стандартів безпеки,

– заявив виконавчий директор Кентон Джарвіс.

На відміну від Wizz та Ryanair, вона не планує розташувати літаки в Україні найближчим часом.