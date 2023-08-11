Workua більше не працюватиме з компаніями, які продовжують працювати у Росії

11 серпня 2023, 10:25
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Джерело:

фейсбук Артура Міхна

Компанії, які працюють у Росії, більше не зможуть розміщувати вакансії на Work.ua. Відтак, з пошуком персоналу у посіпак окупантів будуть проблеми.

СЕО Work.ua Артур Міхно повідомив про розрив ділових стосунків з усіма компаніями, яким не вистачило 1,5 року повномасштабної війни, аби піти з російського ринку. Це рішення буде коштувати компанії мільйони гривень, але репутація – важливіша. 

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Відмова від роботи з посіпаками ворога 

За словами Артура Міхна, Work.ua розриває контракти з усіма компаніями, які досі залишаються працювати у Росії. 

Work.ua розриває контракти на суму понад 5 мільйонів гривень на рік. Повертає власникам їхні гроші та жодною мірою більше не хоче бути причетним до діяльності цих компаній в Україні та світі,
– повідомив він.

У Росії досі працюють такі популярні компанії: 

  • METRO;
  • Leroy Merlin;
  • Nestle;
  • Auchan;
  • Siemens;
  • Philip Morris;
  • Bayer;
  • Acer;
  • Alibaba;
  • Lenovo;
  • Asus;
  • Cersanit та багато інших. 

Як повідомляв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, з понад 1500 світових компаній, які працювали у Росії, менше 10% порвали зв'язки з окупантами. Цікаво, що на території ворога найбільша частка компаній з Німеччини, США та Японії. 

Автор: Ярослав Сиваківський