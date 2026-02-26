Гучна історія з БЕБ та "Ябко": що кажуть в компанії на звинувачення в контрабанді
- Журналіст повідомив про заходи БЕБ на Львівщині, пов’язані з мережею "Ябко", де могли вилучити контрабандну техніку на суму понад 100 мільйонів доларів.
- Мережа "Ябко" відповіла на звинувачення.
Мережу сколихнула новина від журналіста про нібито "обшуки" БЕБ у мережі магазинів техніки "Ябко". Її, ймовірно, звинуватили у збуті нелегального товару та ухилення від сплати податків, проте у компанії представил свою позицію.
Чи були обшуки БЕБ у "Ябко"?
БЕБ могли провести певні "заходи" на Львівщині. Йдеться, ймовірно, не просто про обшуки – формат був значно ширший, повідомив журналіст Євген Плінський, спираючись на власні джерела серед правоохоронців.
За його словами, заходи проходили у місцях, де, ймовірно, зберігалася та розподілялася техніка, пов’язана з мережею "Ябко". Під час цих дій могли вилучити контрабандну техніку на суму понад 100 мільйонів доларів.
Також для збуту нелегального товару повз сплату податків було задіяно більше 100 ФОПів, які в межах аналітики детективів дозволили "Ябко" відмити за короткий період понад 40 мільйонів гривень несплачених податків,
– пише Плінський.
Він також зауважив, що мова йде не про магазини, де відбувається продаж клієнтам, а про офіси та логістичні центри компанії.
Яка позиція мережі "Ябко"?
У коментарі 24 Каналу менеджерка зі зв'язків з громадськістю мережі "Ябко" Діана Груць розповіла, що такими повідомленнями компанію намагаються скомпрометувати.
За її словами, поширення повідомлення про обшуки БЕБ у телеграм-пабліках – це ознаки замовної компанії проти мережі "Ябко".
Компанія без перешкод надає всі необхідні документи та пояснення в межах чинного законодавства. Ми працюємо прозоро, дотримуємося вимог регуляторного поля та зацікавлені в об’єктивному й неупередженому процесі,
– повідомила менеджерка.
Зауважте! Нині 24 Канал намагається отримати коментар у БЕБ, після його отримання матеріал буде доповнено.
Що відомо про попередні звинувачення мережі "Ябко"?
У січні 2026 року на кордоні виявили бус із 829 одиницями контрабандної техніки Apple, включаючи 501 iPhone та інші гаджети, вартістю 35,5 мільйонів гривень. Нардеп Гетманцев звинуватив мережу "Ябко" у причетності до контрабанди, але компанія відкинула звинувачення.
Торік у березні державна податкова служба виявила схему ухилення від сплати ПДВ на 286 мільйонів гривень у мережах "Ябко" та Yabluka, включаючи продажі без касових апаратів та підроблені чеки.
Після понад 400 перевірок компанії оштрафовані на понад 85 мільйонів гривень, а мережі змушені перейти на загальну систему оподаткування та стати платниками ПДВ.