Гучна історія з БЕБ та "Ябко": що кажуть в компанії на звинувачення в контрабанді

Мережу сколихнула новина від журналіста про нібито "обшуки" БЕБ у мережі магазинів техніки "Ябко". Її, ймовірно, звинуватили у збуті нелегального товару та ухилення від сплати податків, проте у компанії представил свою позицію.

Чи були обшуки БЕБ у "Ябко"?

БЕБ могли провести певні "заходи" на Львівщині. Йдеться, ймовірно, не просто про обшуки – формат був значно ширший, повідомив журналіст Євген Плінський, спираючись на власні джерела серед правоохоронців.

За його словами, заходи проходили у місцях, де, ймовірно, зберігалася та розподілялася техніка, пов’язана з мережею "Ябко". Під час цих дій могли вилучити контрабандну техніку на суму понад 100 мільйонів доларів.

Також для збуту нелегального товару повз сплату податків було задіяно більше 100 ФОПів, які в межах аналітики детективів дозволили "Ябко" відмити за короткий період понад 40 мільйонів гривень несплачених податків,

– пише Плінський.

Він також зауважив, що мова йде не про магазини, де відбувається продаж клієнтам, а про офіси та логістичні центри компанії.

Яка позиція мережі "Ябко"?

У коментарі 24 Каналу менеджерка зі зв'язків з громадськістю мережі "Ябко" Діана Груць розповіла, що такими повідомленнями компанію намагаються скомпрометувати.

За її словами, поширення повідомлення про обшуки БЕБ у телеграм-пабліках – це ознаки замовної компанії проти мережі "Ябко".

Компанія без перешкод надає всі необхідні документи та пояснення в межах чинного законодавства. Ми працюємо прозоро, дотримуємося вимог регуляторного поля та зацікавлені в об’єктивному й неупередженому процесі,

– повідомила менеджерка.

