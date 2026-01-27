"Нацкешбек" і "тисяча Зеленського": як українцям декларувати виплати

Українці упродовж останніх років мали змогу отримати різні види виплат – "Нацкешбек" за покупку товарів, "єПідтримка" для бізнесу, "тисяча Зеленського" та "Пакунок малюка". Усі ці кошти потрібно декларувати, щоб уникнути проблем із законом.

Як декларувати "Національний кешбек"?

Програма Національного кешбеку "Зроблено в Україні" є державною грошовою допомогою для покупців товарів та послуг українського виробництва, повідомляє НАЗК.

"Національний кешбек" вважається доходом, і тому його необхідно декларувати відповідно до загальних правил. Під час внесення інформації до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації рекомендується:

у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";

у полі "Зазначте, який саме" вказати "Національний кешбек";

у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";

у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";

у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".

Як декларувати "тисячу Зеленського"?

Розмір одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" становить 1 000 гривень. Оскільки «Зимова підтримка" є доходом, її потрібно задекларувати за загальними правилами. Під час внесення інформації до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації рекомендується:

у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";

у полі "Зазначте, який саме" вказати "Грошова допомога "Зимова підтримка"";

у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";

у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";

у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".

Як декларувати "єПідтримку"?

Державна програма "єПідтримка" була започаткована наприкінці 2021 року з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від пандемії COVID-19. Ці кошти можна було витратити тільки на певні товари та послуги, підтримуючи українського виробника, вони не потребували декларування.

Однак, з березня 2022 року програма була переорієнтована на допомогу людям, які втратили роботу через повномасштабну війну. Вона передбачає отримання певними категоріями людей 6,5 тисяч гривень, тому ці гроші є доходом та потребують відображення в декларації.

Під час внесення інформації про таку допомогу до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:

у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";

у полі "Зазначте, який саме" вказати "Допомога єПідтримка";

у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";

у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";

у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" обрати позначну "Не відомо";

у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Кабінет Міністрів України".

Як декларувати "Пакунок малюка"?

"Пакунок малюка" – це допомога для сімей, в яких народилася дитина. Допомога може надаватися як у вигляді пакунка з товарами, так і у вигляді грошової компенсації.

Якщо вона виплачується грошима, то вважається доходом і повинна бути зазначена в декларації як соціальна допомога.

У полі "Вид доходу" у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" необхідно обрати "Інше" і зазначити "соціальна допомога".