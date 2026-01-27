"Нацкешбек" і "тисяча Зеленського": як українцям декларувати виплати
- "Нацкешбек" та "тисячу Зеленського" потрібно декларувати як доходи відповідно до загальних правил, зазначаючи джерело як Міністерство економіки України.
- Програма "єПідтримка" з березня 2022 року потребує декларування, зазначаючи джерело як Кабінет Міністрів України, а для "Пакунку малюка" є особливі правила.
Українці упродовж останніх років мали змогу отримати різні види виплат – "Нацкешбек" за покупку товарів, "єПідтримка" для бізнесу, "тисяча Зеленського" та "Пакунок малюка". Усі ці кошти потрібно декларувати, щоб уникнути проблем із законом.
Як декларувати "Національний кешбек"?
Програма Національного кешбеку "Зроблено в Україні" є державною грошовою допомогою для покупців товарів та послуг українського виробництва, повідомляє НАЗК.
"Національний кешбек" вважається доходом, і тому його необхідно декларувати відповідно до загальних правил. Під час внесення інформації до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації рекомендується:
- у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";
- у полі "Зазначте, який саме" вказати "Національний кешбек";
- у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";
- у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";
- у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";
- у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".
Як декларувати "тисячу Зеленського"?
Розмір одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" становить 1 000 гривень. Оскільки «Зимова підтримка" є доходом, її потрібно задекларувати за загальними правилами. Під час внесення інформації до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації рекомендується:
- у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";
- у полі "Зазначте, який саме" вказати "Грошова допомога "Зимова підтримка"";
- у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";
- у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";
- у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" зазначити "37508596";
- у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Міністерство економіки України".
Як декларувати "єПідтримку"?
Державна програма "єПідтримка" була започаткована наприкінці 2021 року з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від пандемії COVID-19. Ці кошти можна було витратити тільки на певні товари та послуги, підтримуючи українського виробника, вони не потребували декларування.
Однак, з березня 2022 року програма була переорієнтована на допомогу людям, які втратили роботу через повномасштабну війну. Вона передбачає отримання певними категоріями людей 6,5 тисяч гривень, тому ці гроші є доходом та потребують відображення в декларації.
Під час внесення інформації про таку допомогу до розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, звітний період якої повністю або частково припадає на період дії воєнного стану, рекомендується:
- у полі "Вид доходу" обрати позначку "Інше";
- у полі "Зазначте, який саме" вказати "Допомога єПідтримка";
- у полі "Джерело (джерела) доходу" обрати позначку "Інша фізична або юридична особа";
- у полі "Тип особи" обрати позначку "Юридична особа, зареєстрована в Україні";
- у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" обрати позначну "Не відомо";
- у полі "Найменування юридичної особи" обрати "Кабінет Міністрів України".
Як декларувати "Пакунок малюка"?
"Пакунок малюка" – це допомога для сімей, в яких народилася дитина. Допомога може надаватися як у вигляді пакунка з товарами, так і у вигляді грошової компенсації.
Якщо вона виплачується грошима, то вважається доходом і повинна бути зазначена в декларації як соціальна допомога.
У полі "Вид доходу" у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" необхідно обрати "Інше" і зазначити "соціальна допомога".