Тепер у Дії можна перевірити нотаріальні документи за QR-кодом

3 листопада 2022 , 10:09
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Мінцифри працює над проєктом Нота, котрий дозволяє сформувати нотаріальні документи за QR-кодом. Вже на першому етапі впровадження проєкту українці можуть формувати ряд документів у застосунку та перевіряти їх там.

Проєкт з впровадження електронного нотаріату від Мінцифри дозволяє завантажити електронну копію документа за допомогою QR-коду. Лише у декілька кліків можна перевірити та зберегти документ. 

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При цьому не потрібно робити сканкопії чи фотографувати. Наразі це можуть робити лише нотаріуси міста Києва. Згодом доступ до системи е-нотаріату отримають нотаріуси з усієї України.

Зараз з QR-кодом нотаріуси можуть формувати такі документи:

  • довіреність,
  • договір оренди транспортних засобів та заяву, на якій засвідчується справжність підпису.
Зверніть увагу!  QR-код можна наносити на нотаріальні документи як на білому папері, так і на спеціальному бланку.

Як можна перевірити документ за QR-кодом через Дію:

  • Довірена особа приходить із паперовою нотаріально посвідченою довіреністю з QR-кодом в установу. 
  • Там працівник зчитує QR-код сканером у Дії.
  • У нього автоматично на екрані відкриється запит на отримання електронної копії такого документа. Йому потрібно лише натиснути кнопку "Надіслати".
  • Запит отримує одночасно ваша довірена особа та безпосередньо ви. Далі, хтось із вас має підтвердити його в Дії.
  • Після цього працівник в установи отримує сповіщення про підтвердження запиту.
  • Далі завантажує електронну копію документа, перевіряє її та може відкрити вам рахунок.
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Автор: Дар'я Вереньова