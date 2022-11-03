Тепер у Дії можна перевірити нотаріальні документи за QR-кодом

Мінцифри працює над проєктом Нота, котрий дозволяє сформувати нотаріальні документи за QR-кодом. Вже на першому етапі впровадження проєкту українці можуть формувати ряд документів у застосунку та перевіряти їх там.

Проєкт з впровадження електронного нотаріату від Мінцифри дозволяє завантажити електронну копію документа за допомогою QR-коду. Лише у декілька кліків можна перевірити та зберегти документ.

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При цьому не потрібно робити сканкопії чи фотографувати. Наразі це можуть робити лише нотаріуси міста Києва. Згодом доступ до системи е-нотаріату отримають нотаріуси з усієї України.

Зараз з QR-кодом нотаріуси можуть формувати такі документи:

довіреність,

договір оренди транспортних засобів та заяву, на якій засвідчується справжність підпису.

Як можна перевірити документ за QR-кодом через Дію:

Довірена особа приходить із паперовою нотаріально посвідченою довіреністю з QR-кодом в установу.

Там працівник зчитує QR-код сканером у Дії.

У нього автоматично на екрані відкриється запит на отримання електронної копії такого документа. Йому потрібно лише натиснути кнопку "Надіслати".

Запит отримує одночасно ваша довірена особа та безпосередньо ви. Далі, хтось із вас має підтвердити його в Дії.

Після цього працівник в установи отримує сповіщення про підтвердження запиту.

Далі завантажує електронну копію документа, перевіряє її та може відкрити вам рахунок.