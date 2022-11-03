Проєкт з впровадження електронного нотаріату від Мінцифри дозволяє завантажити електронну копію документа за допомогою QR-коду. Лише у декілька кліків можна перевірити та зберегти документ.
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При цьому не потрібно робити сканкопії чи фотографувати. Наразі це можуть робити лише нотаріуси міста Києва. Згодом доступ до системи е-нотаріату отримають нотаріуси з усієї України.
Зараз з QR-кодом нотаріуси можуть формувати такі документи:
- довіреність,
- договір оренди транспортних засобів та заяву, на якій засвідчується справжність підпису.
Як можна перевірити документ за QR-кодом через Дію:
- Довірена особа приходить із паперовою нотаріально посвідченою довіреністю з QR-кодом в установу.
- Там працівник зчитує QR-код сканером у Дії.
- У нього автоматично на екрані відкриється запит на отримання електронної копії такого документа. Йому потрібно лише натиснути кнопку "Надіслати".
- Запит отримує одночасно ваша довірена особа та безпосередньо ви. Далі, хтось із вас має підтвердити його в Дії.
- Після цього працівник в установи отримує сповіщення про підтвердження запиту.
- Далі завантажує електронну копію документа, перевіряє її та може відкрити вам рахунок.