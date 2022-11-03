Проект по внедрению электронного нотариата от Минцифры позволяет скачать электронную копию документа с помощью QR-кода. Только в нескольких кликах можно проверить и сохранить документ.

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При этом не нужно делать сканкопии или фотографировать. Пока это могут делать только нотариусы города Киева. Впоследствии доступ к системе е-нотариата получат нотариусы со всей Украины.

Теперь с QR-кодом нотариусы могут формировать следующие документы:

доверенность,

договор аренды транспортных средств и заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи.

Обратите внимание! QR-код можно наносить на нотариальные документы, как на белой бумаге, так и на специальном бланке.

Как можно проверить документ по QR-коду через Дию:

Доверенное лицо приходит с бумажной нотариально удостоверенной доверенностью с QR-кодом в учреждение.

Там работник считывает QR-код сканером в Дии.

У него автоматически откроется запрос на получение электронной копии такого документа. Ему нужно только нажать кнопку "Отправить".

Запрос получает одновременно ваше доверенное лицо и непосредственно вы. Далее, кто-нибудь из вас должен подтвердить его в Дии.

После этого работник у учреждения получает уведомление о подтверждении запроса.

Далее загружает электронную копию документа, проверяет его и может открыть вам счет.

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