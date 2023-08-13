ЄС купує російський метал, поки український заблокований: як вдалося знайти шпарину в санкціях

Україна не може імпортувати свою сталь через заблоковані порти. Замість того, аби вирішувати цю проблему, ЄС вдається до схем та купує російську продукцію.

Санкції США та ЄС проти Росії боляче вдарили по російських окупантах, але не створили їм тієї кількості проблем, яку мали б. Окупантам не лише вдається обходити обмеження, а навіть продавати свою продукцію тим, хто їх запровадив.

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Як Росія продає свій метал в Європу та блокує шлях для української сталі

Як вдалося з'ясувати бельгійським журналістам, більшість сталі, яку імпортує ЄС – це продукція з Росії. Закупівля товару в агресора можлива завдяки шпаринам у законах та санкціях.

Порти України заблоковані росіянами, тому експортувати свою металопродукцію практично немає жодної можливості. Залізниця – набагато дорожчий варіант, який забиратиме набагато більше часу, ніж потрібно. У ЄС не збираються залишатися без металу або кидати зусилля на розблокування українських портів. Є простіший шлях – купувати метал у Росії.

Для цього використовують дуже тривіальні схеми: або не вказують країну походження товару, або купують метал як "напівфабрикат", а потім чіпляють наклейку європейської країни.

Наразі ЄС вдалося скоротити обсяги закупівлі російського металу, але зупинити цей процес цілком – ні. Чавун та руду взагалі виключили з переліку обмежень, а заборону на імпорт заготовок та слябів відтермінували до 2024 року.