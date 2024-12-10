Росія отримує американські чіпи попри санкції: як росіянам вдається обійти обмеження

Росіянам вдається обходити введені санкції і отримувати американські технології. Зокрема, ці механізми використовуються для підтримки російського військово-промислового комплексу.

Які технології отримала Росія

Росія замовляє мікросхеми у американської компанії Texas Instruments (TI), повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Російські дистриб'ютори ввели інформацію з TI у свої торгівельні платформи. Відповідно, росіяни змогли ознайомлюватись з технічними показниками товару і робити замовлення.

Зверніть увагу! Обробка та доставка замовлень здійснюється компаніями, які знаходяться за межами Росії.

Більшість замовлень здійснюється через такі сайти:

altchips.ru;

getchips.ru.

Зауважте! Зараз ці платформи заблоковані у США та країнах Європи.

Як Росія отримує мікросхеми

Джерела Bloomberg вважають, що російські дистриб'ютори мають доступ до API чи фірмового інтерфейсу Texas Instruments. Лише за рік (з серпня 2023 по серпень 2024) компанії з Росії обробили більш як 4 тисячі замовлень на загальну суму понад 6 мільйонів доларів. Товари на майже 4 мільйони доларів були призначені для російських військових підприємств.

Доставка здійснювалась через транзитні країни. Зокрема, ця продукція проходила через Гонконг.

Цікаво, що націнку на товари російські дистриб'ютори встановлювали у розмірі орієнтовно 40%. Імовірно, ця надбавка мала б покрити логістичні витрати.