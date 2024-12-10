Какие технологии получила Россия
Россия заказывает микросхемы у американской компании Texas Instruments (TI), сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Российские дистрибьюторы ввели информацию с TI в свои торговые платформы. Соответственно, россияне смогли ознакомиться с техническими показателями товара и делать заказы.
Обратите внимание! Обработка и доставка заказов осуществляется компаниями, которые находятся за пределами России.
Большинство заказов осуществляется через такие сайты:
- altchips.ru;
- getchips.ru.
Заметьте! Сейчас эти платформы заблокированы в США и странах Европы.
Как Россия получает микросхемы
Источники Bloomberg считают, что российские дистрибьюторы имеют доступ к API или фирменному интерфейсу Texas Instruments. Только за год (с августа 2023 по август 2024) компании из России обработали более 4 тысяч заказов на общую сумму более 6 миллионов долларов. Товары на почти 4 миллиона долларов были предназначены для российских военных предприятий.
Доставка осуществлялась через транзитные страны. В частности, эта продукция проходила через Гонконг.
Интересно, что наценку на товары российские дистрибьюторы устанавливали в размере ориентировочно 40%. Вероятно, эта надбавка должна была бы покрыть логистические расходы.