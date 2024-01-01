Ринок напівпровідників б'є усі рекорди: як штучний інтелект створив шалений попит на мікросхеми

Технології штучного інтелекту переживають справжній бум. Через цю гонку попит на потрібні елементи перевищує усі можливі показники.

Шалене зростання ринку мікросхем

2024 рік повинен стати неймовірно успішним для світового ринку напівпровідників. Загальний показник повинен вирости на 13% та скласти рекордні 588 мільярдів доларів.

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Причина такого ривка – зростаючий попит на мікросхеми. Вони повинні для навчання генеративного штучного інтелекту, і гонка великих корпорацій у цій сфері лише підігріває ринок.

Про очікування більших прибутків вже говорять Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing та Samsung. Найбільше повинен зрости ринок в Північній та Південній Америці, найменший прогрес показника очікують в Японії.

Попередній рекорд ринку напівпровідників склав 577 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Intel відклав заплановане розширення виробництва мікросхем у В'єтнамі. Якщо взяти до уваги зростаючий попит, то ймовірно, що основні кошти та зусилля компанія скеровує на те, аби першою створити 2-нанометрові процесорні чипи, які стануть стартом нового покоління смартфонів та центрів обробки даних. TSMC та Samsung також активно працюють над тим, аби досягнути успіху у цьому напрямку.

Нагадаємо, OpenAI вдалося перевищити прогнози аналітиків щодо річного прибутку компанії.