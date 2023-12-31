Прибутки OpenAI у 2023 році

Як стало відомо журналістам джерел всередині OpenAI, керівництво задоволене прибутками за підсумками 2023 року. Загальний показник перевищив 1,6 мільярда доларів, що краще за попередні прогнози аналітиків.

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Ще в жовтні всередині компанії прогнозували, що річний прибуток складе приблизно 1,3 мільярда доларів. Відтак, творцям ChatGPT вдалося перевищити власні очікування на 300 мільйонів.

Збільшити показник вдалося завдяки шаленому комерційному успіху ChatGPT. Все більше людей купують платну версію, а анонс оновлення чат-бота неабияк підігріває інтерес аудиторії.

Раніше OpenAI збирався залучити додаткові 20 мільярдів доларів для навчання штучного інтелекту, 10 з яких пообіцяв дати Microsoft. Втім, у майбутньому компанії окрім розвитку потрібно буде розбиратися і з судовими позовами, адже The New York Times звинувачує OpenAI та Microsoft у порушенні інструментами штучного інтелекту авторських прав.