Доходы OpenAI в 2023 году

Как стало известно журналистам источников внутри OpenAI, руководство довольно прибылью по итогам 2023 года. Общий показатель превысил 1,6 миллиарда долларов, что лучше предыдущих прогнозов аналитиков.

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Еще в октябре внутри компании прогнозировали, что годовая прибыль составит примерно 1,3 миллиарда долларов. Следовательно, создателям ChatGPT удалось превысить собственные ожидания на 300 миллионов.

Увеличить показатель удалось благодаря безумному коммерческому успеху ChatGPT. Все больше людей покупают платную версию, а анонс обновления чат-бота изрядно подогревает интерес аудитории.

Ранее OpenAI собирался привлечь дополнительные 20 миллиардов долларов для обучения искусственному интеллекту, 10 из которых пообещал дать Microsoft. Впрочем, в будущем компании, кроме развития, нужно будет разбираться и с судебными исками, ведь The New York Times обвиняет OpenAI и Microsoft в нарушении инструментами искусственного интеллекта авторских прав.