Безумный рост рынка микросхем

2024 год должен стать невероятно успешным для мирового рынка полупроводников. Общий показатель должен вырасти на 13% и составить рекордные 588 миллиардов долларов.

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Причина такого рывка – растущий спрос на микросхемы. Они должны для обучения генеративного искусственного интеллекта, и гонка крупных корпораций в этой сфере только подогревает рынок.

Об ожиданиях больших доходов уже говорят Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung. Больше всего должен увеличиться рынок в Северной и Южной Америке, наименьший прогресс показателя ожидают в Японии.

Интересно! Предыдущий рекорд рынка полупроводников составил 577 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Intel отложил запланированное расширение производства микросхем во Вьетнаме. Если учесть растущий спрос, то вероятно, что основные средства и усилия компания направляет на то, чтобы первой создать 2-нанометровые процессорные чипы, которые станут стартом нового поколения смартфонов и центров обработки данных. TSMC и Samsung также активно работают над тем, чтобы добиться успеха в этом направлении.

Напомним, OpenAI удалось превысить прогнозы аналитиков по годовой прибыли компании.