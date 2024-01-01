Шалене зростання ринку мікросхем

2024 рік повинен стати неймовірно успішним для світового ринку напівпровідників. Загальний показник повинен вирости на 13% та скласти рекордні 588 мільярдів доларів.

Цікаво Можливості чи гроші: як найкраще стимулювати своїх працівників

Причина такого ривка – зростаючий попит на мікросхеми. Вони повинні для навчання генеративного штучного інтелекту, і гонка великих корпорацій у цій сфері лише підігріває ринок.

Про очікування більших прибутків вже говорять Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing та Samsung. Найбільше повинен зрости ринок в Північній та Південній Америці, найменший прогрес показника очікують в Японії.

Цікаво! Попередній рекорд ринку напівпровідників склав 577 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Intel відклав заплановане розширення виробництва мікросхем у В'єтнамі. Якщо взяти до уваги зростаючий попит, то ймовірно, що основні кошти та зусилля компанія скеровує на те, аби першою створити 2-нанометрові процесорні чипи, які стануть стартом нового покоління смартфонів та центрів обробки даних. TSMC та Samsung також активно працюють над тим, аби досягнути успіху у цьому напрямку.

Нагадаємо, OpenAI вдалося перевищити прогнози аналітиків щодо річного прибутку компанії.